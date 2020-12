Silvina Luna le hizo frente al calor de Navidad con una "fresca"

Silvina Luna es una de las mujeres más lindas de nuestro país, la vedette no para de provocar suspiros en las redes sociales es Silvina Luna. Cada foto que la comparte con sus seguidores en su cuenta personal de Instagram, en instantes, se llena de "likes".Luciendo una diminuta bikini negra, Silvina Luna subió una historia donde se la ve acosada tomando una cerveza, para combatir el calor que está haciendo en esta jornada navideña. Donde se la ve muy sonriente disfrutando de las fiestas.Cabe destacar que desde hace un tiempo, Silvina Luna decidió cambiar su perfil mediático por uno mucho más espiritual. Esto se fue incrementando durante la cuarentena. La modelo no solo empezó a incorporar lecturas hinduistas, a practicar yoga y también realiza posteos con mensajes espirituales para sus seguidores, publicóLa vedette intenta a través de sus redes mandar mensajes positivos, y empezar a creer en uno mismo. "Lo hermoso de llegar a esta edad, es que me permite ser ma?s yo misma, tener mayor libertad, empoderamiento y me preocupo menos por lo que piensan los dema?s", fueron las palabras que eligió a los pocos días de cumplir 40 años."Hace tiempo que estoy transitando un despertar espiritual que me llevó a darme cuenta por dónde pasa la vida", dijo Silvina Luna, en una entrevista cuando comenzaba a contar el nuevo rumbo que estaba intentando darle a su vida. Ella después de meditar comparte las reflexiones con sus seguidores donde les comenta lo que les vino a la cabeza durante la relajación e intenta darle animo a seguir conociéndose ellos mismos.