Una rubia mostró su "look" de verano con malla enteriza y apretada

La modelo, Ailén Bechara, deslumbró en las redes con sus looks que piden verano a gritos. Con una malla enteriza negra acordonada, se robó miles de suspiros a través de una storie de Instagram.En la imagen, se la puede apreciar luciendo casi de perfil, la malla enteriza de color negro. El tono súper sensual lo da el acordonado que tiene en todo el lateral, que llega hasta el busto, y el cavado profundo que se puede deducir en la pose."Y se nos va el año y no paro de imaginar el momento del REENCUENTRO", escribió en uno de sus posteos. En la pileta, mucho verde y pleno sol son los escenarios que elige para lucir sus curvas en plena temporada de verano, que acaba de comenzar.Los comentarios no paran de llegarle en halagos a su figura, los trajes de baño que luce y cientos que admiran su belleza.La bella modelo disfruta a full de lucir su figura en la pileta, con trajes de baño que dejan apreciar su bronceado perfecto. Con más de dos millones de seguidores en Instagram, recibe la gratitud de sus fans, a toda hora, publicóEn uno de los videos que compartió recientemente, muestra -con una sonrisa plena-, cómo entrena sus brazos y piernas, con estocadas incluidas. Mirá: