Fede Bal habló del escándalo que se generó por la filtración de un mensaje que le mandó a 'El Polaco' invitándolo a una fiesta con mujeres en su casa y contó quién lo dio a conocer a los medios."Es un audio mío privado que le mando a un amigo donde lo invito a una fiesta y ahí vuelan las especulaciones y esto le da de comer a todos los programas de chimentos", expresó molesto el actor en una entrevista radial en Radio de la Ciudad."Este fue filtrado por su mujer en algún momento de celos y discusión, y yo no tengo más nada para decir", señaló y de este modo responsabilizó a Barby Silenzi, la última pareja del cantante y de quién se separó después de que saliera a la luz el mensaje de voz.En ese sentido opinó acerca de por qué tuvo tanta repercusión el tema: "Creo que hay personajes que son más ricos a la hora del chimento y el 'El Polaco' y yo lo somos, porque se nos han conocido muchas novias y hemos trabajando en el Bailando mucho tiempo, e hicimos de nuestras relaciones noviazgos conocidos y por eso hay gente que nos quiere y otra que nos odia".'El Polaco' se separó de Barby Silenzi y uno de los motivos que detonó el conflicto en la pareja fue un audio que Fede Bal, excompañero del cantante en MasterChef Celebrity (Telefe) donde le hacía una invitación muy picante. El mensaje lo pasaron al aire en Los ángeles de la mañana (eltrece)."Pero obvio, la pileta está hirviendo. Desde hace tres días que la tengo calentando, ¿vos sabés las mujeres que vienen, Polaco? Yo no sé cómo estás vos con Barby ni nada? Acá todas las personas que entran saben que no pueden sacar ni una foto. No te van a pedir fotos, no van a hacer historias. Vos relajá en eso que mi casa es un búnker? y las chicas que vienen? ay, Polaco. Está anunciado lluvia, pero me chup? un hue? Vamos a estar todos del ort? bailando, chupando, haciendo cositas. Vos traete malla, lo que quieras", se lo escucha decir al actor muy entusiasmado.Ángel de Brito contó que a Barby no le gustó nada enterarse de que su pareja, y padre de su hija Abril, iba a ir a una fiesta con otras mujeres y estalló de bronca. Como si fuera poco, esa noche el cantante no fue a dormir a su casa y las cosas empeoraron. El final de la historia se habría desatado horas después, cuando él la encaró y le dijo una frase muy dolorosa: 'No te amo más, se terminó el amor, quiero que nos separemos'. Fuente: (Tn).-