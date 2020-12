Mirtha denunció a quienes quisieron hacer "inspección sindical" en su casa

Fue una situación de lo más angustiante para Mirtha Legrand. En las primeras horas de la tarde del martes, un grupo de representantes del Sindicato de Choferes Particulares, adheridos al gremio de Camioneros, se acercaron al edificio cito en Avenida Del Libertador y Scalabrini Ortiz del barrio de Palermo, dónde vive la diva, con el fin de realizar una "inspección sindical". E intentaron ingresar a su domicilio particular sin ninguna orden judicial.Frente a esta situación, la doctora Mariana Gallego, apoderada de Chiquita, realizó una denuncia penal contra estos individuos, alegando "la posible comisión de los delitos de hostigamiento, extorsión y amenazas" contra la diva. La misma fue radicada en Unidad de Intervención Temprana a cargo de la Dra. Amil Martín, donde se le asignó el legajo DEN00700769. Y, por lo que se supo, la conductora estaría dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias por lo que considera que fue un verdadero atropello."Resulta del caso aclarar que el domicilio de una persona es inviolable, siendo un derecho reconocido por la Constitución Nacional, por lo que el intento de acceder al mismo, y pretender requisarlo sin orden judicial ni derecho alguno, constituye un grave delito", decía el comunicado que la productora STORYLAB, propiedad de Nacho Viale y responsable de los ciclos Almorzando con Mirtha Legrand y La Noche de Mirtha, envió a los medios de comunicación minutos después de ocurrido el hecho.Por otra parte, dado que Mirtha es una persona de riesgo frente al coronavirus y que, por su edad, se encuentra aislada desde hace nueve meses, resulta impensado que alguien quisiera ingresar a su vivienda sin tomar las precauciones pertinentes. Cabe recordar que, para que la diva pudiera despedirse de sus programas de ElTrece, el sábado pasado debieron montarle una burbuja sanitaria que, entre otras cosas, incluyó el hisopado de todas las personas que tuvieron contacto directo con ella durante la grabación.Según informó la Policía de la Ciudad, el secretario general del sindicato y su delegado, junto con un escribano, pretendían conseguir "la autorización para ingresar al domicilio y realizar la inspección sindical por condiciones de trabajo, debido a que un chofer no se encuentra inscripto y no hacen aportes a la entidad sindical".Sin embargo, desde la productora negaron cualquier irregularidad del trabajador referido y explicaron que la empresa "pertenece al sector audiovisual y, por ende, su actividad se encuentra comprendida dentro del Convenio Colectivo correspondiente al SATSAID, y todos sus empleados se encuentran trabajando bajo las categorías que el convenio colectivo correspondiente determina, cumpliendo a la fecha con sus obligaciones laborales, previsionales e impositivas de forma correcta".Por otra parte, en el mismo comunicado explicaron que el empleado en cuestión "se encuentra registrado a partir del inicio de su actividad como chofer dentro de la categoría correspondiente conforme el convenio colectivo que corresponde al giro comercial de su empleadora y, desde la mencionada fecha, percibe su remuneración en base a las paritarias vigentes del sindicato que lo representa conforme CCT 57/89, en el cual está incluida la categoría de "CHOFER". (007984)". Y aclararon que, al momento de su contratación, el Sindicato de Choferes Particulares ni siquiera existía como tal.Marcelo Campos, el chofer de confianza de la diva, trabaja junto a ella desde hace veinticinco años y nunca ha manifestado ningún tipo de descontento. Sin embargo, al igual que le ocurrió a Susana Giménez a mediados de año con Marcelo Ahumada, Mirtha se vio involucrada en un reclamo iniciado de oficio por el gremio de conductores particulares. Y terminó con una manifestación en la puerta de su casa. Fuente: (Infobae).-