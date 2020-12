Nicole Neumann posó con un vestido traslúcido y dejó una pregunta

Con casi 2 millones de seguidores en Instagram, Nicole Neumann es una de las artistas que más se destaca en esta red social. Allí comparte permanentemente reflexiones, pensamientos u opiniones sobre temas que la involucran, así como también suele subir fotos con las que muestra toda su belleza.A los 40 años la modelo es considerada por muchos como una de las mujeres más lindas de nuestro país, por lo que cada vez que sube una imagen a sus redes termina enloqueciendo a todos.En este contexto, en la tarde del lunes la artista contó cómo se prepara para las Fiestas y se animó a mostrar un look que podría usar en la noche del 24 o la del 31.En la serie de fotos que subió a Instagram se la puede ver maquillada y sentada en un sillón, con la mirada fija a cámara y luciendo un vestido blanco traslúcido, publicóMientras que para el calzado apostó por unos tacos del mismo color. "Este look re va para Navidad como para Año Nuevo", comentó al lado. Y les preguntó a sus seguidores: "¿Vos en qué fiesta lo usarías?".Fue así que los usuarios no pudieron evitar responderle con más que elogios. "Diosa", "Divina total", "Una bomba", "Felices fiestas" o "Me enamoré de ese look" fueron algunos de los mensajes que recibió.