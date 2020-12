Con el mar de fondo, Melina Pitra se lució con un bikini en el balcón

Melina Pitra publicó un video donde se la puede ver haciendo un tratamiento de belleza que dejó sin palabras a sus seguidores. La modelo contó que está en Mar del Plata para pasar las vacaciones en familia y disfrutar de fin de año en la ciudad balnearia.La modelo vive junto a su marido, Fabián Assmann el exarquero de Independiente y su hija Isabella fruto de la historia de amor que ya tiene más de 10 años. La modelo había dejado los medios de comunicación por algunos años para dedicarse plenamente a su familia pero en 2020 reapareció en varios programas de entretenimiento y su perfil volvió a estar en todos lados.Desde su cuenta oficial de Instagram, y como la mayoría de las modelos, Melina Pitra utiliza su red para poder trabajar publicitando diferentes tipos de artículos de belleza y también marcas de ropa. Con ropa interior o bikinis, la modelo se la pasa publicando fotos y videos y sus fans no paran de enviarle mensajes, publicóEntre sus últimos posteos, Melina publicó una foto y un video, donde se la puede ver en el balcón frente al mar y frente al espejo dejando en claro que su figura es privilegiada. A pura sensualidad, la modelo no paró de recibir "me gusta" y halagos de sus fans.