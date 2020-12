La foto más jugada de Mónica Farro en el balcón y de espaldas

A sus 44 años, Mónica Farro es una de las vedettes más reconocidas del país. Además de conocerse por su talento arriba del escenario en cada temporada de verano, la uruguaya llama la atención con su actitud y belleza. Claro que mediante las redes sociales esto se hace eco.La vedette comparte mediante su cuenta de Instagram diversos contenidos subidos de tono, en los que se muestra realizando su rutina de ejercicios, su vida en el interior de hogar, con su pareja y claro mostrándose con atuendos muy sensuales.Este domingo, Mónica Farro compartió con sus seguidores una especial foto en la que se la ve en un balcón posando de espaldas. Lo cierto es que posa mostrando su espalda con tatuajes y llevando puesto solo un culote less, publicó"Hacer lo que tenés ganas cuando te dan las ganas", escribió la mujer junto a la imagen, y claro que la imagen replica aquellas palabras. Rápidamente se lleno de me gusta y comentarios de sus seguidores, que no dudaron en llenarla de halagos."Cómo quisiera ser el vecino de enfrente", "Mirá lo hermosa que sos", "Que lindos esos tatuajes", "Hechicera", "Bombonazo", "De verdad, no creo lo que veo", "Una bomba, de las más lindas del país", "No podés más", "¿Tan diosa podés ser?", "Que fotito he", "Me imagino lo que debe ver tu vecino jaja", fueron algunos de los comentarios que le dejaron a la rubia.