La entrerriana que llevó al Chamamé a ser reconocido por la UNESCO

Espectáculos El chamamé fue declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco

Gabriela Basualdo, es una abogada que vive en Corrientes, pero que tiene sus raíces en Entre Ríos. En una nueva edición del programa, dialogó con Francisco Cuestas y contó el trabajo que realizó para que El chamamé fuera declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.Gabriela."Escribí mucho sobre el chamamé y cada vez que iba a Buenos Aires, llevaba un CD para ver si en el Mercosur se podía escuchar ese género y que Argentina lo presente como elemento. Diez años me llevo ese trabajo y en el 2016 me llamaron desde Uruguay y me dijeron que en la próxima reunión iban a tratar el Chamamé", dijo.Y agregó que "en 2017 obtuvimos el primer reconocimiento que fue que el Chamamé era patrimonio del Mercosur. Ahí la idea tomó más fuerza para el reconocimiento ante la UNESCO".