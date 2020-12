Video: Chamamé "es una danza que llevo en el corazón", dijo a ElonceTV Pichay Gorosito

Fernando Gorosito, es un reconocido hombre de la cultura, bailarín destacado y referente el folclore en Entre Ríos. Oriundo de Paraná se dedico desde muy chico a la danza.

En dialogo con Elonce TV, habló sobre la la designación de la UNESCO sobre el chamamé.



"El chamamé es un ritmo y una danza que llevo prendida en el corazón. Este año cumplo 40 dedicándome a la danza y el primer baile arriba de un escenario fue un chamamé", expresó a Elonce TV el bailarín.



Sobre sus inicios, comentó que "yo comencé clases de guitarra y la profesora se había dado cuenta que el canto y la guitarra, no eran lo mio y a partir de ahí me dediqué de lleno a la danza. En el año 1987 me integré en el balet `Niños entrerrianos´ y comparti escenarios con grandes músicos como los Hermanos Cuestas".



"Abrazo la danza litoraleña que fue lo que nos hizo diferenciarnos del país. El chamamé y el tanguito montielero son expresiones auténticas de nuestra región", dijo.



Nota completa en el video.