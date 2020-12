El sincericidio de Jésica Cirio sobre sus relaciones amorosas

El último programa de PH, Podemos Hablar no estuvo ajeno a una nueva noche de confesiones de famosos, quienes abrieron las puertas de su intimidad para contar anécdotas de su vida privada.



En medio de un clima de risas y alegría, Jésica Cirio sorprendió al revelar cómo solía manejarse cuando estaba en pareja: "Yo tuve una etapa en la que a todos mis novios les revisaba el celular.. ¡todo el tiempo!", lanzó la modelo al aire, sin filtro.



Luego, reveló qué hecho le hizo cambiar de actitud: "Hasta que me lo hicieron a mí, y ahí no lo hice nunca más". Tras escucharla, Andy Kusnetzoff hizo la pregunta obligada: "¿Y encontró algo?".



"Eh.. no. No encontró nada grave, pero sí.. ahí dije 'no hay que revisar los celulares nunca'. Ahora ya no lo hago más, te hablo de algo que pasó hace mil", cerró Cirio, divertida. (Ciudad)