El Polaco y Barby Silenzi, separados a seis meses de ser padres

En las últimas horas surgieron fuertes rumores sobre un posible romance entre El Polaco y Sofía Pachano, ambos participantes de MasterChef Celebrity, que Barby Silenzi negó categóricamente. Sin embargo, en su cuenta de Twitter Ángel de Brito señaló que ella dejó la casa que comparte con el cantante y se fue "a su departamento de soltera" con Abril, su beba de seis meses y medio.



"Ahora sí: separados. Ella dejó la casa familiar y se fue con su beba al departamento de soltera", escribió el conductor de Los Ángeles de la Mañana en su cuenta de la red social.



El rumor de romance entre el cantante y Barby Silenzi comenzó en Intrusos, donde Rodrigo Lussich afirmó que todo comenzó como "una bella amistad". "En los estudios del reality aseguraron que existe una relación entre El Polaco y Sofía Pachano. No tienen absolutamente nada formal, es cierto, pero según dicen hay ciertos rumores que los vinculan", aseguró.



Consultada sobre estos rumores por Ciudad, la bailarina negó enfáticamente lo que dijeron en el ciclo de América. "Sofía Pachano le tiene ganas, pero no es su estilo. No es su perfil de chica, pero sí creo que ella le tiene ganas jajaja", escribió, y aseguró que El Polaco es "un padre de 10".



Sin embargo, el tweet de De Brito revelaría algo totalmente diferente. (Ciudad)