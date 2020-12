Oscar Mediavilla y su relación con Patricia Sosa: "Estamos preparando una boda"

Oscar Mediavilla sorprendió en la gala del Cantando 2020 (eltrece) al contar que con Patricia Sosa, con quien se casó, luego se divorció y más tarde volvieron a apostar al amor, estarían pensando en volver a pasar por el altar. La ceremonia, según adelantó el productor musical, podría ser "en cualquier momento".Si bien desde que se reconciliaron hace casi 25 años mantuvieron la relación viviendo en casas separadas, por la pandemia volvieron a convivir y al parecer esto les dio ganas de oficializar nuevamente la pareja.En la emisión del Cantando del miércoles, luego de la performance de Rocío Quiróz y Rodrigo Tapari, que interpretaron el tema "Entra en mi vida" de Sin bandera con una puesta en escena y un acting que incluyó un pedido de matrimonio, los conductores Ángel de Brito y Laurita Fernández le preguntaron a los jurados qué pensaban de las bodas.Cuando le tocó el turno a Mediavilla, expresó: "Yo estoy divorciado ahora, no me casé por segunda vez pero estamos preparando una boda que vamos a hacer algún día, por ahí en cualquier momento". Sus palabras no pasaron desapercibidas aunque no quedó claro si lo dijo irónicamente o si verdaderamente tiene planes de casamiento con la cantante.Asimismo reconoció que no recuerda si fue él el que le pidió casamiento a Patricia o la situación fue al revés: "Nosotros estamos juntos desde hace cuarenta y pico de años y me parece que no hace falta acordarse de eso, lo importante es que estamos juntos, que seguimos siendo una familia y nos queremos y estamos bien".En ese sentido, el productor musical señaló: "Yo estoy muy feliz, casarme o no no me cambia nada, solamente por si me pasara algo sería para que ella se quede con mis bienes o al revés, pero como ya los tenemos todo a nombre de nuestra hija, tenemos todo resuelto".Sosa y Mediavilla se conocieron en la adolescencia, se casaron y tuvieron una hija: Marta. Sin embargo, en 1996 decidieron poner punto final a la pareja y se divorciaron, publicóEn varias entrevistas, la cantante reconoció que fue ella la que decidió volver a apostar por la pareja: "Un día dije 'está llegando el 2000 y quiero estar con Oscar', entonces lo llamé y le dije 'mis sentimientos siguen donde estuvieron siempre, tenemos tanta historia juntos, tanto camino recorrido', y él me dijo que en 20 minutos me llamaba. Al rato me llamó y me dijo: 'Contraté un crucero, ¿nos vamos?". Y nos fuimos".Desde que se reconciliaron decidieron no volver a convivir. Sin embargo este año, por la pandemia de coronavirus, volvieron a hacerlo y al parecer esto los hizo barajar la idea de un nuevo casamiento. ¿Será en 2021?