"MasterChef Celebrity": el homenaje que Claudia le dedicará a Maradona

Tras la muerte de Diego Maradona, su exesposa Claudia Villafañe, que se luce cada noche en MasterChef Celebrity (Telefe), se ausentó durante algunas grabaciones para organizar el velatorio del ídolo, hacer el duelo y acompañar a sus hijas Dalma y Gianinna. A los pocos días retomó su actividad y según adelantó Santiago del Moro, conductor del certamen, en los próximos días se podrá ver al aire (porque el programa va grabado) un homenaje muy especial que la empresaria le hizo al ídolo.En una entrevista con Intrusos (América), el presentador dio algunos detalles de lo que se verá la semana que viene al aire de la vuelta de Claudia al programa: "Ella faltó a dos grabaciones y fue muy emotiva su vuelta".En ese sentido Del Moro manifestó: "No se habló mucho del tema cuando ella regresó, se respetaron sus tiempos. En un momento no se sabía si ella iba a volver o no, finalmente ella agarró el teléfono y dijo 'vuelvo'".Asimismo opinó: "Creo que a Claudia le hizo bien mostrarse en el programa porque la gente la conoció verdaderamente, para los que no tienen posibilidad de conocerla".Además sorprendió al contar algo que ocurrió en las grabaciones y que se verá en los próximos días: "Le dedicó un plato a Diego que nunca le había hecho".Del Moro explicó también que cuando la empresaria fue convocada para el certamen, ellos tuvieron una charla: "Cuando hablamos por primera vez le dije 'acá venís como Claudia Villafañe'" y remarcó: "Yo nunca hablé de Maradona en el programa con ella".Días atrás Analía Franchín, concursante del programa, contó cómo había sido la vuelta de Claudia a las grabaciones: "Cuando entró al camarín, se puso a llorar", indicó en una entrevista con Catalina Dlugi para el programa Agarrate Catalina (La Once Diez/ Radio de la Ciudad).La periodista agregó que más allá del duelo, notó a su compañera muy "positiva y con ganas de participar" del reality.Además, habló del buen grupo de trabajo que armaron entre los participantes y destacó que Claudia no solo resalta con sus preparaciones sino por su rol con ellos: "Es un poco como la mamá de todos, por su manera de ser, de acompañar y de ayudar. Hay muy buena onda con ella", reconoció.Villafañe forma parte de los nueve finalistas de MasterChef Celebrity junto a Analía Franchín, Belu Lucius, Leticia Siciliani, Vicky Xipolitakis, Sofía Pachano, 'El Polaco', Federico Bal y 'El Mono' de Kapanga.Claudia y Diego se conocieron en la adolescencia, se casaron en 1989 y tuvieron dos hijas, Dalma y Gianinna.Villafañe lo acompañó en gran parte de su carrera como jugador de fútbol. Se divorciaron en 2003.Si bien él rehízo su vida con otras parejas, la recordaba como una gran mujer, hasta que en un momento eso se quebró y la acusó por presunto fraude, estafa y malversación de patrimonio, causas que estaba vigentes hasta antes de la muerte del exjugador. Fuente: (tn)