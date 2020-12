Así será la vuelta de Mirtha Legrand a la TV tras diez meses de aislamiento

La espera terminó. Mirtha Legrand ya tiene todo listo para su regreso a la TV, lugar que abandonó días antes de que se decretara la cuarentena social, preventiva y obligatoria por el coronavirus. A mediados de marzo, la productora StoryLab emitió un comunicado donde anunciaban que la conductora se ausentaría del ciclo: "Debido a los hechos de público conocimiento y en el marco de priorizar la buena salud de la conductora y colaborar con las decisiones tanto del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como del gobierno nacional, Mirtha Legrand no conducirá sus clásicos programas de TV hasta nuevo aviso. La decisión fue tomada en conjunto por la productora StoryLab, eltrece y la propia conductora. En las próximas horas, se informará qué sucederá con las próximas emisiones de los programas", señalaron. Luego se confirmó que sería reemplazada por su nieta.Ahora solo faltan horas para verla nuevamente en su silla. Lo hará este sábado 19, y solo estará acompañada de Juana Viale, que le cuidó muy bien el lugar.confirmó que para preservarla, se decidió que apenas baje de su vehículo se traslade directamente al camarín para estar en contacto con la menor cantidad de gente posible. Su intención es despedir este 2020 que tanta tristeza le trajo al país y que tanto dolor le provocó a nivel personal, ya que en mayo murió su hermana Goldy y en julio su exyerno Marcos Gastaldi.La producción quiere mimarla cocinándole sus platos favoritos, que estarán a cargo de Jimena Monteverde. En diálogo con este medio, la chef explicó que de entrada tiene pensado unos langostinos, aunque todavía no decidió si los hará crocantes o blanditos. Luego llegará el risotto de hongos, la debilidad de Chiquita. A la hora del postre, la agasajarán con crème brûlée, una isla flotante con crema inglesa y algo con lima. ¡Delicioso!El look estará a cargo de Claudio Cossano, a quien Legrand llamó personalmente para que le preparara un vestido sorprendente que se lleve toda la mala energía de este año. "Le hice el vestido con todos los protocolos. Va a llevar hasta tapaboca, va a estar como me gusta que esté. A todo su público le gusta verla brillar. Le hice un vestido largo. Está todo terminado a mano. Le queda increíble. No hubo plan b, fui muy seguro y la conozco. No pensé que le iba a gustar tanto. Hice unos pequeños ajustes porque quiero que le quede perfecto", sostuvo en una nota con Mitre live.Marcela Tinayre aseguró que la diva tiene algo de miedo, porque el virus todavía no se fue y tampoco llegaron las vacunas. Sin embargo, siente que estar otra vez frente a cámara la rejuvenecerá física y mentalmente.