Catherine Fulop posó en las playas de Miami con sus microbikinis

Desde que se flexibilizaron los permisos, muchos famosos decidieron tomarse vacaciones después de un año muy estresante y particular. ¿El lugar preferido para hacerlo? Miami. Allí Nicole Neumann celebró sus 40 años, Romina Malaspina posó desde un yate y Catherine Fulop hizo una espectacular sesión de fotos.Actriz, presentadora y modelo (tal como describe su perfil de Instagram con 2 millones de seguidores), la madre de Oriana Sabatini lleva varias décadas en mundo del espectáculo y es una de las mujeres más queridas de la farándula por su carisma natural y su buena energía. Cualidades que también sabe transmitir a través de sus redes sociales con sus consejos de belleza, sus tips de cuidado personal y sus travesías junto con su célebre familia.Su último viaje no fue la excepción. La modelo pasó unas extensas vacaciones en la costa estadounidense en compañía de su marido, Ova Sabatini. Desde allí, inauguró la temporada de microbikinis con sensuales modelos que son tendencia esta temporada. Todos de una reconocida marca que se especializa en trajes de baño y ropa deportiva."¡Que sea eterno todo aquello que nos hace bien!" exclamó Cathy en uno de sus primeros posteos, donde se lució con un conjunto blanco de dos piezas que dejaba en evidencia su bronceado. ¿Los detalles? Se trata de un bikini de lúrex con sutiles brillos, con corpiño de estilo deportivo con base elástica en rosa neón y bombacha baja con el mismo detalle en los costados.Relajada y casual, durante toda su estadía se mostró al natural, con el pelo suelto, sin demasiado maquillaje y siempre sonriente. Otro de sus grandes aciertos fue un sensual equipo de color azul compuesto por una microbombacha y un corpiño con un original escote. "La vida es ma?s bella en traje de ban?o", sentenció Fulop en el posteo que ganó más de 128.000 likes.Después llegó la producción de moda que hizo con una fotógrafa profesional en la playa, quien además es su amiga personal. ¿Los looks? Primero posó rodeada de kayaks con una diminuta microbikini rosa que usó con un sombrero beige de fibra natural.Después se la vio con una microbikini gris con los elásticos en blanco y negro. Aunque el mejor puede ser el conjunto de corpiño tipo y top combinado con una bombacha triángulo con tiritas regulables a los costados. Fulop supermodelo en la versión 2021 ya es trending topic. Fuente: (Tn).-