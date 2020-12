Pampita rompió el silencio y habló sobre los rumores de embarazo

Hace algunas horas viene corriendo un rumor que crece fuertemente acerca de que Pampita y Roberto García Moritán están esperando su primer hijo juntos. Ahora la conductora fue consultada por Los Ángeles de la Mañana y su respuesta llamó la atención porque ¿confirmaría que está en la dulce espera? "No quiero contar la información que yo tengo de muy buena fuente", adelantó primero Ángel de Brito."Vi lo que puso Ángel hoy y ya desde hace un tiempo está diciendo cosas, que estoy embarazada y eso", dijo Carolina en un audio que pusieron al aire. "La verdad es que como ya lo dije en varios lugares, eso depende de Dios. Si eso llega a pasar obviamente lo diríamos, es una noticia lindísima. Si eso algún día sucede, vamos a ser las primeras personas que salgamos a contarlo muy contentos", aseveró, para terminar lanzando una significativa frase. "Esperemos y veremos qué tiene planeado Dios para nosotros", expresó.Una declaración que, para las "angelitas", no deja más dudas. "La conclusión es que está siendo prudente. Todas las madres tenemos temores, inseguridades", afirmó Mariana Brey, mientras que Andrea Taboada aportó datos sobre la versión. "Me dicen que está casi de tres meses, que para Navidad se cumplirían esos tres meses. Que congeló óvulos", detalló.Ángel también siguió abonando las señales de que Pampita, lejos de ser otro rumor pasajero, está en la dulce espera. "Tampoco dice que no. Sino directamente diría que nada que ver, falsa alarma, inventa algo de fruta. En el Bailando decía todo el tiempo que no, acá es cauta, por lo menos", opinó. "Se la nota contenta y, sobre el final del audio, dice 'ya lo contaremos en su momento'", señaló.Y siguió aportando información. "Carolina estuvo haciendo la tapa de Los personajes del Año de Gente y muchos de los que estuvieron ahí me dijeron que la vieron tocándose la pancita varias veces. Inconscientemente se tocaba la panza y le tenían que decir 'no, posá, cambia de posición', pero siempre iba para esa misma pose", lanzó. ¿Pampita está esperando para anunciar los próximos días la noticia de su embarazo? Fuente: Ciudad