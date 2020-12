Rocío Oliva arremetió contra Claudia Villafañe

Luego de la muerte de Diego Maradona, la sucesión de la herencia, las internas familiares y el juicio que el exfutbolista le realizó a su exmujer, Claudia Villafañe, dan que hablar.

En esta ocasión, Luciana Salazar analizó el accionar que tuvo el "Diez" con la madre de sus hijas y aseguró que fue por despecho. "Ahí hubo un despecho de Diego, fue por el tema de Taiana", comentó la modelo en "Polémica en el Bar".



Sin embargo, Rocío Oliva, quien es panelista del ciclo, salió al cruce: "¡Ningún despecho!". Pero Salazar retrucó: "Hubo un despecho de acá a la China. ¿Por qué te pensás que Claudia nunca mostró a Taiana?". Y agregó: "Yo no me voy a meter mucho porque yo en esa época trabajaba con Claudia. Ella siempre fue muy discreta con su relación, pero ella en el teatro era productora y él era mi compañero".



Acto seguido, Rocío opinó lapidaria sobre los 17 años que llevan juntos Jorge Taiana y Claudia Villafañe: "No entiendo cómo una mujer puede estar tantos años escondiendo a su marido o a su novio".

"Pensá por qué... ", le contestó Luli. A lo que la ex de Maradona expresó: "No, no hay por qué?". Lejos de quedarse callada, la actriz manifestó: "Porque quizás hay algo entre ellos, un pacto, algo, andá a saber qué".



Y en ese momento Oliva preguntó: "¿Qué pacto? ¡Si Diego tuvo más mujeres!". Por su parte, Luciana argumentó: "Pero Diego era una cosa. Quizás Claudia sabía que Diego era un poco vengativo en ese sentido y tenía miedo". "No puede ser, ¡pasaron 20 años!", aseguró Rocío. Para cerrar el cruce, la madre de Matilda contó: "Se sabe que Diego era celoso". Fuente: DiarioShow