Oriana Sabatini: "Volver a la música me alivianó después de todo lo que pasó"

Desde Italia y sin previo aviso, Oriana Sabatini lanzó un nuevo sencillo y su primera colaboración con otro artista, Rusherking. Rusherking comenzó su carrera de freestyle en 2016, compitiendo por el norte del país y años más tarde arrancó su carrera musical, haciendo colaboraciones con Londra, Tiago, FMK, Estani, Maria Becerra, entre otros. Ahora, juntos apostaron a Lo que tienes."Detrás del clip es que nosotros empezamos a pensar la idea de hacer un video, no habíamos confirmado la colaboración, al principio fue complicado porque yo estaba en Italia y Rusher en Buenos Aires, me preocupaba el hecho de pensar que quizás no iba a poder hacer el video de mi primera colaboración con el artista físicamente porque nosotros no nos habíamos conocido nunca cara a cara", cuenta Oriana a la distancia."Una vez que decidí volver a Argentina empezamos a planificar la idea del video con Juan Rodoni, que es parte del equipo. Propuse un montón de referencias que me gustaban y se fue armando todo", añade.

Aventurándose en el reggaetón, que le permite explorar nuevos horizontes en su carrera musical, Oriana retoma la música después de meses de complicaciones y distancia."Volver al ruedo de la música me alivianó un montón porque gracias a todo lo que pasó este año, la verdad es que tuve un freno muy grande. Tenía un año planeado completamente diferente y a partir de la pandemia tuve que reorganizar todo. Fue complicado pero siento que todo pasa por algo y que esté feat llegó en el momento justo. Conocí nuevas personas en el momento justo para volver al estudio a grabar y estar metida mucho más que antes, tener un repertorio más amplio y llegar a mi disco que es a lo que apunto en unos meses".La artista se destacó como telonera en las presentaciones en Argentina de Coldplay, Dua Lipa y Ariana Grande. También formó parte del Lollapalloza y fue nominada como revelación musical en varios premios nacionales e internacionales. Ahora apuesta a nuevos géneros.Respecto a esta experiencia de colaborar por primera vez con un artista como Rusherking, dice: "Estoy súper contenta porque es mi primera colaboración, haberlo hecho con un artista tan humilde, talentoso y con una energía linda. Lo sentí cero forzado y eso fue re importante a la hora de unir dos voces que vienen de géneros diferentes, movidas diferentes. En ese sentido me gusto mucho y Rusher me parece una persona increíble".Sobre su cercanía con el reggaetón, dice: "No sé si hay un género musical puntual al que quiero seguir apostando, me parece que la música es muy versátil y flexible, siento que cambia constantemente y no me gusta comprometerme a un solo género porque quizás después es más difícil darse permiso de probar otras cosas. Es como que yo siento que es muy importante lo que se escucha en el momento y mezclar las influencias que uno tiene de chico, de lo primero que empezó a escuchar y eso más la modernidad de hoy para mi creo que es la clave".Y asegura que en este género se halló y planea seguir apostando a indagar en el estilo. "Esta es mi primera canción de reggaetón y me encantó, me sentí muy cómoda, me hallé muy bien en el género y sería lindo seguir probando dentro del reggaetón porque creo que podría llegar a exprimir cosas interesantes".-Proyectos nuevos en la actuación y televisión siempre los tengo en cuenta, siempre esa puerta va a estar abierta pero como tengo que hacer un balance entre vivir afuera, trabajar en otro país y encima actuar es complicado. Por eso trato de elegir proyectos que me apasionen, me gusten y me sirvan, me impulsan a nuevos desafíos y en mi carrera.Durante el año de pandemia y desde Italia, fueron muchos los conflictos que atravesaron su vida. Luego de contraer Covid junto a su pareja Paulo Dybala y tras meses lejos de su familia, volvió a la Argentina hace un par de semanas, para reencontrarse con sus padres y hermana."Estos meses lejos de mi familia fueron bastante duros, más para mí que soy una persona súper familiera y amiguera, necesito un poco ese afecto. No es que no lo tuve acá pero cada relación es un mundo diferente y cada relación te brinda cosas diferentes, no es lo mismo lo que te da un novio, una amiga o un familiar. Al principio me costaba mucho más, me desesperaba pensar que los tenía tan lejos. Pero con el tiempo me di cuenta de que tengo la enorme suerte de viajar muy seguido ya que trabajo en Argentina todavía"."Este año fue muy especial, también fue una decisión no volver, era un lío a principio de año y ni siquiera se sabía si se podía hacer. Después de haber tenido Covid, mi familia también lo tuvo y fue una montaña rusa de emociones porque uno no está preparado para reaccionar a estas cosas, nadie te prepara para una pandemia mundial y menos pensar que lo podes transitar, que tu familia también, que pueden haber complicaciones y todo esto estando lejos. Fue un ejercicio mental fuerte pero creo que lo supimos superar, por suerte yo tomé la decisión de viajar cuando se pudo y fui a Argentina porque no aguantaba más no ver a mi familia, fueron demasiados meses lejos", cerró. Fuente: (Los Andes).-