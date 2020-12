El desgarrador pedido de Dieguito Maradona: "Quiero ver a papá"

Luego de la muerte de Diego Maradona, y en medio del dolor mundial, las acusaciones cruzadas y las disputas legales, el pequeño hijo del astro atraviesa momentos difíciles. Así lo reveló Mario Baudry, pareja de Verónica Ojeda, ex de Maradona y mamá de Dieguito Fernando.

Anteriormente, Baudry había contado que el niño "lloraba dormido". Ahora, en diálogo con Los ángeles de la mañana, el abogado reveló que Ojeda está "triste". "No por ella en sí sino por su hijo, que en el último tiempo había tenido un acercamiento muy importante con su papá", explicó.



Baudry contó un particular momento que vivieron con el pequeño: "El otro día, cuando nos levantamos temprano, se levanta Dieguito pidiendo ir a la casa de papá. Entonces Verónica le dice 'la casa de papá está en Brandsen, está cerrada, y papá no está ahí".

Así fue como Dieguito preguntó dónde estaba su papá y ante la respuesta de ambos de "en el cielo", reclamó: "Bueno, vamos a la casa del cielo, yo quiero verlo a papá". Fuente: (LaVoz).-