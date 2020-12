Canciones navideñas

"Tratar de estar mejor"

"Color esperanza"

Diego Torres presentó su disco Sinfónico en; su nueva obra musical incluye sus más grandes éxitos e inolvidables canciones navideñas. "Este es un disco especial porque para todos los que cantamos, la posibilidad de hacer un disco con una sinfónica es un sueño. Y en este caso, el concierto fue en el Arena de Bogotá, junto a la Filarmónica Joven de Colombia y un coro de 160 voces increíbles, además de un quinteto de músicos que me acompañaba", aseguró Diego, al recordar que "es tremendo cuando te parás sobre el escenario y una orquesta comienza a sonar detrás".En la oportunidad, comentó que Sinfónico incluye "un repertorio de canciones de diferentes discos míos, cinco que tiene que ver la Navidad, en español y con nuevos arreglos. Además del tango Volver de Carlos Gardel y la canción La Cigarra de María Elena Walsh". El lanzamiento que se podrá ver este viernes en toda Latinoamérica a través de TNT y en Estados Unidos, por HBO.Entre las canciones de la temporada incluidas en esta producción, Diego deleitará con villancicos de antaño como "Noche de Paz" y "La Primera Navidad", "Navidad, Navidad", al igual que temas alegres como "Esta Navidad Mi Deseo Eres Tú", el clásico bilingüe "Feliz Navidad" y el popular "Santa Claus Llegó a la Ciudad" cuyo video acompaña al lanzamiento del álbum."Es un disco especial porque era la posibilidad de darles arreglo a todas estas canciones mías, y para abrirle la puerta a canciones de Navidad y que otros se animen. Es darle un encanto a esta época navideña, porque cuando hubo se hace padre vuelve a disfrutar la Navidad como cuando era chico, pero como grande, porque los chicos te llevan a esa inocencia que uno va perdiendo", aseguró el artista durante una entrevista conel programa que se emite por"Es una canción que escribí pensando en mi familia, en los problemas que uno tiene que atravesar, momentos buenos y malos. Y, además, es un punto especial en este disco sinfónico porque es el encuentro de una canción pop-reggae-rap que en esta nueva versión sinfónica fue junto al rapero colombiano Jiggy Drama", comentó al destacar una de las estrofas de "Tratar de estar mejor"."A pesar de los errores, los defectos y virtudes", representa para Diego, "una canción en la que ya de jovencito mostraba tener autocrítica, porque esas son las cosas que nos corrigen en la vida y no volverse loco con el éxito", recalcó.El primer sencillo de Diego Torres Sinfónico, "Tratar de Estar Mejor", canción de la autoría de Diego y Cachorro López, se desprende del álbum del mismo nombre y fue su primer éxito internacional en 1994. En esta versión sinfónica, Diego tiene como invitado especial a Jiggy Drama, el rapero sanandresano quien nos emociona con su actuación en el momento culminante de la canción. También incluida en este álbum, Torres nos presenta una versión de "Todo Cambia" con arreglo en formato de jazz.De su siguiente álbum Luna Nueva (1996) Diego reinventa dos canciones, "Sé Que Ya No Volverás" -de nuevo con instrumentación de jazz-, y una versión conmovedora de su éxito inmortal "Penélope".Motivando e inspirando a todo el mundo, Diego nos entrega una las mejores actuaciones de su éxito global "Color Esperanza" en compañía de toda la orquesta y el coro. Esta majestuosa reinvención de su canción, originalmente grabada en el 2001 y de la autoría de Diego, López y Coti Sorokin se convirtió en un verdadero himno en Latinoamérica y España.En el marco de la pandemia y los modos en los que volvió a sonar este éxito musical, Diego comentó que "fue una señal muy grande cuando la gente mandaba videos cantando Color esperanza desde diferentes situaciones y lugares, desde quienes trabajan en el sistema médico hasta los que se recuperaban del contagio de coronavirus"."Y así surgió la idea de armar esta nueva versión junto a Coti (Sorokin) y otros artistas diversos, el desafío de hacer una nueva versión; por eso la idea fue le llevar a pasear la canción en diferentes voces y sonidos para mostrar que una canción puede tener vida propia y que a pesar pasa el tiempo, puede ser inoxidable", remarcó.Punto aparte, Diego se refirió a la invitación del cantante Leonid Agutin "un artista que siendo ruso ama la música de Latinoamérica, los ritmos, las fusiones". "Fue como tomar un legado de mamá que fue muy amada en la Unión Soviética, en su momento. Pero cuando me invitó a cantar con él no sabía que yo era hijo de Lolita de Torres, y cuando los rusos se enteraron fue una cosa hermosa. Por eso a la canción la escribí en honor a mamá y a esas personas que nos dejan una marca imborrable en nuestras vidas", destacó.Diego también interpreta tres temas de su más reciente álbum de estudio Buena Vida (2015), el cual obtuvo una nominación al GRAMMY® y dos al Latin GRAMMY®. La orquesta lo acompaña en el tema "Hoy Es Domingo", canción inspirada a la relajación, y se acerca a arreglos de pop-rock en "Aquí Estoy Yo", dedicada a su hija y hace un llamado a la unidad en "La Grieta", canción que transmite un profundo mensaje social.Por su parte la orquesta, fusiona su estilo con el ritmo de cumbia en "Un Poquito", uno de los éxitos más recientes de Diego. En esta ocasión, lo interpreta con otro invitado colombiano, el cantante vallenato Gusi. También nos sorprende con dos clásicos del cancionero argentino que no había grabado anteriormente: "Volver", de la autoría del genial artista del tango Carlos Gardel; y "Como La Cigarra" junto a la cantante colombiana Adriana Lucía, canción originalmente publicada por la poeta y escritora María Elena Walsh en 1972.El disco es producido por los legendarios talentos colombianos, Julio Reyes Copello y Carlitos López. Justin Moshkevich de Igloo Studios en Burbank, California, quien estuvo a cargo de la mezcla, y que también realizó la masterización con Gustavo Borner (Fito Páez, Sin Bandera, Vicente Fernández).Desde Miami, el artista bregó para que "pronto volvamos a reencontrarnos, pasar esta página de la vida, hacernos fuertes, darnos cuentas de alguna enseñanza que la pandemia nos deja, como el dale valor a las cosas simples de la vida".