Diego Torres y Débora Bello se casaron en secreto tras 16 años

El look de los novios

Diego Torres y Débora Bello compartieron una feliz noticia en las redes sociales: después de 16 años juntos y armar una familia, se casaron en secreto en una ceremonia íntima. La modelo y el músico subieron la misma imagen, en donde se los ve besándose delante de un gran arreglo floral y de fondo el mar, que termina de conformar la romántica escena. Así mostraron el momento en que reafirmaron su amor. "Y un día nos casamos", expresó el hijo de Lolita Torres en su posteo."Después de muchos años de estar juntos y de haber armado una familia, como lo imaginamos y lo hablamos hace tanto tiempo, ¡nos casamos! Para confirmar este hermoso amor que nos une, que nos dio la posibilidad de ser familia y abrirnos camino en la vida", agregó el cantante en su publicación de Instagram.El romántico mensaje de Torres también incluyó a su hija Nina, de 7 años. "Gracias por convertirme en padre y hacerme el hombre más feliz del mundo con nuestra hija, que sin duda nos iluminó y nos iluminará para siempre. Te amo", cerró el cantante de "Color Esperanza".En tanto, Bello escribió en su posteo: "Luego de 16 años juntos, una hija hermosa y una pandemia interminable, decidimos más que nunca celebrar el amor, la vida y el camino recorrido juntos. Buena y feliz vida para nosotros... Te amo".La noticia sorprendió a los seguidores de la pareja que se mostraron emocionados ante la buena nueva y así lo manifestaron con cálidos mensajes en sendas cuentas de Instagram.Los flamantes novios lucieron bastante relajados en esta especial ceremonia, que tuvo lugar en la playa. A ella se la ve con un vestido blanco, largo y con transparencias y un velo haciendo juego mientras que él luce más informal, indicóUn amor que inspira. "Tu me enseñaste que tan simples son las cosas, tu me enseñaste a dar amor y nada más, y que no importa si recibes algo a cambio, y descubrir que en esta vida hay algo más, y donde quiera que yo esté, tu vas a estar", cantaba diez años atrás Diego Torres y al parecer le seguirá dedicando más y más temas a esta mujer que lo viene inspirando desde 2004.