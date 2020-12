Martita Fort desmintió la venta del singular Rolls-Royce de su padre

La presunta venta del mítico Rolls-Royce Phantom modelo 2010 de Ricardo Fort, valuado entre 300.000 y 500.000 dólares, sorprendió a todos los seguidores del recordado empresario, actor y cantante.La noticia se dio a conocer en los últimos días en varios programas de televisión justo después de que sus hijos, los mellizos Martita y Felipe (16), recorrieran las calles de la Ciudad a bordo del lujoso vehículo importado.Sin embargo, tras la confirmación de la serie documental del millonario, cuya producción promete convertirse en uno de los estrenos más esperados de 2021, Martita desmintió la venta del automóvil.Todo comenzó con un informe que presentaron el viernes pasado en Intrusos (América, lunes a viernes a las 13.30). "A siete años de la muerte de Ricardo sus hijos hicieron estas fotos", comenzó diciendo Rodrigo Lussich en su segmento conocido como "el show de los escandalones".En las imágenes se veía a los adolescentes posando con el famoso coche que usaba el chocolatero. "No se sabe si lo quieren vender o lo quieren conservar. Pero si lo venden quieren que les paguen lo que vale", agregó el periodista.Y sumó: "El auto estaría valuado entre 300.000 y 500.000 dólares. En su momento Ricardo llegó a comprarlo a 600.000. Por eso los pibes ahora quieren más plata... es mítico, es leyenda... y eso le cambia el valor, no es un usado más y están a la espera de un comprador que pague 700.000 dólares".Atenta a lo que ocurría en el ciclo conducido por Jorge Rial (59), la adolescente le sacó una foto a la pantalla de su televisor y desmintió la información brindada. "No me lo sacan ni con una tenaza", aseguró la heredera del mediático en sus historias de Instagram.Sobre la serie acerca de la vida de su padre, que será dirigida por Patricio Álvarez Casado, productor de El último Elvis, La calle de los pianistas y Animal, Martita mostró en las redes una foto de la firma del contrato en cuestión.Además, la joven aseguró: "Mi papá fue un artista muy pasional. Pero el Ricardo que todos conocieron en la tele no era la misma persona sensible que nos crió a mi hermano y a mí. Él se merece que lo muestren cómo era en realidad: alguien que dio mucho amor mientras luchaba por concretar sus sueños"."Este proyecto es una forma de agradecerle a mi papá todo lo que hizo, incluso más allá de nosotros. No quiero que se olviden de él, y creo que la mejor manera de lograrlo es contando lo que nunca se supo sobre su vida", agregó su hermano, Felipe. Fuente: (Clarín)