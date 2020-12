Verano 2021: Comparsas de Gualeguaychú evalúan hacer presentaciones en clubes

Espectáculos Suspendieron oficialmente la edición 2021 del Carnaval de Concordia

Finalmente, lo que muchos no querían que pase, pasó: la pandemia de coronavirus se llevó puesto al mayor emblema de Gualeguaychú. Durante el verano 2021, el corsódromo se mantendrá cerrado y el Carnaval del País no saldrá a la pasarela.Pero... ¿esto quiere decir que no va a haber carnaval de ninguna manera? Según los testimonios de Ricardo Saller, presidente de la Comisión del Carnaval del País, quizás haya una posibilidad de ver algo de carnaval esta temporada.Esto quiere decir que tanto Ará Yeví (Tiro Federal), Marí Marí (Central Entrerriano), Papelitos (Juventud Unida), Kamarr (Centro Sirio Libanés) y O'Bahía (Pescadores) podrán realizar eventos y presentaciones, pero sólo representándose a sí mismos y, no al Carnaval del País. Además, cada uno de estos eventos, deberán realizarse en las instalaciones disponibles de cada uno de los clubes, no en la vía pública o lugares privados.En otras palabras, presentaciones como las que se realizaron los últimos años, como cuando Marí Marí volvió a 25 de Mayo y Rocamora o como cuando Papelitos realizó una presentación en avenida Parque, este año todo evento similar deberá incluir a las cinco comparsas."No es descabellado que hagamos algo los cinco, pero está muy difícil y no sabemos qué es lo que va a pasar. Hay que analizar la situación sanitaria día a día. Vemos lo que está pasando en Europa, cómo ataca la nueva ola, y tenemos que tener en cuenta todos esos elementos", reflexionó Saller sobre este tipo de eventos en la vía pública o, como podría ser, en el Teatro Gualeguaychú.Según averiguó, todos los eventos que realizarían las comparsas en sus clubes tendrían lugar durante enero y febrero del año que viene. Pero uno de los elementos que conspira con estas presentaciones es, precisamente, la cantidad de asistentes que hoy en día pueden ir a un encuentro de esta magnitud. Basados en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNI) presidencial, hoy en día está permitida una asistencia de hasta 100 personas en lugares al aire libre, y esta cifra no llegaría a compensar el gasto de la puesta en marcha de una comparsa para un evento recaudatorio.