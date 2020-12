Magui Bravi reveló que sufrió intento de violación en el edificio donde vivía

Invitada a Podemos Hablar (Telefe), Magui Bravi reveló que apenas llegó a Buenos Aires fue víctima de un intento de violación en el edificio donde vivía.Durante la sección "Punto de encuentro", Andy Kusnetzoff pidió a los invitados den un paso adelante "los que alguna vez sintieron una invasión sobre su privacidad". La bailarina, actriz, modelo y presentadora argentina dio el paso al frente sin dudar, y dijo: "Voy a contar algo que nunca conté en tele porque me daba vergüenza porque sentía que había sido culpa mía"."Me acababa de mudar a Capital y la verdad es que. . . Lo voy a decir: me gusta mucho llamar la atención, nunca me visto para pasar desapercibida. Salía del subte, muy llamativa, y vi que había un chico que me había mirado y me siguió hasta mi casa y viví una situación muy violenta, por cosas que no me di cuenta", arrancó relatando en el ciclo de Telefe."El chico parecía alguien que estudiaba en la facultad, como cualquiera. Tenía una carpeta, anteojos, no sé, no sospeché nada. Se me puso tan cerca que le pregunté: '¿De qué piso sos?' 'Soy del quinto', me dijo. En ese momento, la verdad, todavía no me había avivado. Abrí, me empujó y no tengo que contar mucho más porque lo que viene después no está bueno", contó Magui sobre el terrible hecho que vivió.

Según su testimonio, la situación "no llegó a nada serio" porque "en ese momento empecé a patear puertas, empecé a patear el piso, el vidrio, y se escuchó un ruido de ascensor". "Fue un intento de violación", indicó Magui."Por el hall del edificio pasaba gente pero nadie hizo nada, una locura", denunció, la bailarina de 33 años de edad. Aunque aclaró que "Estaba en un lugar del palier no tan pegado a la puerta, por eso la gente no llegaba a ver o no sé".Cuando Kusnetzoff le preguntó si el hombre se fue, Bravi explicó: "Yo no me había dado cuenta, pero él había puesto un papel en la puerta, por eso pudo salir. Porque yo abrí como si nada y seguí, y evidentemente él tuvo tiempo de poner un papel en la puerta para poder salir después"."Lo cuento hoy porque durante muchos años, haciendo terapia, me sentía que yo era culpable por haberme vestido así, qué fue lo que hice que provocó esto, y esas cosas. Hoy que estas cosas se hablan y lo cuento porque le puede pasar a cualquiera", manifestó Magui.En ese momento, Andy se tomó unos segundos para decir: "Como estamos en televisión hablando de estas cosas, igual hay que aclarar, que no es tu responsabilidad, que podés vestirte como quieras. No tenés la culpa de nada y el flaco es un presunto violador o violador y es 100 % responsable, no importa cómo estabas vestida", sentenció el conductor."Me costó muchos años de terapia entenderlo. Cuando empezaron a salir a la luz estas cosas en los últimos años dije 'a mi también me pasó algo así', y qué bien que todas las mujeres estén hablando y contando estas cosas porque te libera mucho en la vida, vas más liviana", cerró.