"Dejame que me muera un poco con vos": conmovedora despedida de Darín a "Carlin"

Carlin , discutimos veinte años , nos reimos a carcajadas veinte años...hoy dejame que me muera un poco con vos ...descansa en paz te abrazo fuerte — Ricardo Darin (@BombitaDarin) December 11, 2020

Gracias por todo Carlín querido. Fuiste siempre muy generoso conmigo y con muchos. Te recordaré siempre con todo mi amor? pic.twitter.com/l9qXII4Dei — marcelo tinelli (@cuervotinelli) December 11, 2020

Entre los muchos mensajes de amor y dolor por la muerte de Carlos Calvo, su inseparable compañero Javier Faroni lo definió con la frase exacta: "Hay actores que actúan muy bien, y hay otros que, además, llegan al corazón".Carlín fue uno de ellos, por eso lo ovacionaban hombres y mujeres por igual, los mismos que el viernes lloraron su partida. Pero hay algo más, porque además del amor de su público el intérprete también cosechó el respeto y cariño de sus pares, no importa la edad ni el origen, todos tuvieron algo lindo para decir de él."Qué tristeza Carlín querido, recuerdo tantos momentos lindos de risas y felicidad. Abrazo fuerte a toda tu familia. Te recordaré siempre", fue el sentido mensaje de Susana Giménez. Y es que ella fue parte de aquel grupo emblemático de los 80 en el que también estaba Ricardo Darín, que iba del escenario a las cenas, pasando por los boliches y los partidos de truco.Y ya que hablamos de Ricardo. El inolvidable dúo teatral de Extraña pareja primero y de Taxi después terminó mal. Mucho se especuló, pero nunca nadie lo explicó cabalmente. Simplemente se distanciaron, se pelearon, no volvieron a reírse nunca más. Hoy el dolor de la ausencia pesó más, y así lo despidió Darín: "Carlín, discutimos veinte años, nos reímos a carcajadas veinte años. Hoy dejame que me muera un poco con vos. Descansá en paz, te abrazo fuerte".Quien también se hizo eco del dolor popular pocas horas después de conocida la noticia fue Marcelo Tinelli, unido al actor por otra pasión además de la artística, la del fútbol: "Gracias por todo Carlín querido. Fuiste siempre muy generoso conmigo y con muchos. Te recordaré siempre con todo mi amor".Sorprendió el silencio de Mirtha Legrand, una persona que siempre estuvo muy preocupada por la salud de Carlín. Si bien su despedida no fue pública, consultada por el periodista Juan Etchegoyen, la estrella mostró su pesar por la muerte del actor: "Nunca trabajamos juntos pero cuando nos encontrábamos era tan encantador conmigo, y tan gracioso. Un galán de verdad. La última vez que lo ví fue en el Teatro Güemes de Mar del Plata. Salía al final de la obra y decía uno de sus latiguillos. Y el público lo ovacionaba de pie. Para Carlín todo honor y toda gloria. Amén".