Dolor en el último adiós: despidieron los restos de Carlín Calvo

"Hicimos todo lo que pudimos y ahora está en paz", dijo en un hilo de voz su gran amigo Javier Faroni. "Bueno viejito, llegó el día. Luchaste hasta el final por nosotros", escribió en las redes sociales su hijo, Facundo Calvo. Porque si bien desde hace tiempo se intuía que en cualquier momento esta vida de novela escribiría su punto final, y aun cuando la tranquilidad envuelve en estas horas a quienes lo amaron, no por eso el dolor se atenúa. Ni la muerte -siempre desatenta- termina por ser aceptada. No tratándose de Carlos Andrés Calvo, del entrañable Carlín, cuyo corazón dejó de latir a las 2 de la madrugada de este viernes 11.La comunidad artística -que este año ya debió enfrentar las partidas de artistas queridos como Hugo Arana, Marcos Mundstock y Sergio Denis, entre otros- volcó su pesar en las redes sociales, con mensajes de Susana Giménez, Marcelo Tinelli y Cris Morena, por nombrar solo algunas de las personalidades que brindaron sus respetos. Esa misma tarde se realizó el velatorio en un lugar más apropiado para quien supiera lucirse -además de la pantalla chica y las grandes salas- sobre las tablas: el Teatro Liceo.Los tres formaron parte del entierro que se realizó en horas del mediodía de este sábado, en el Parque Memorial de Pilar, con un reducido grupo de familiares y amigos íntimos, como el actor Marcelo de Bellis. Abril no se despegó de su mamá, al tiempo que Facundo buscó ser el sostén de las dos. Luego de la misa conmemorativa, los restos de Carlos Calvo encontraron su sagrada sepultura."Sé que estás en un lugar mejor y descansando en paz, que te lo tenías bien merecido", había destacado su hijo en aquel posteo de despedida, escrito en las primeras horas de producirse un desenlace que se intuía pronto. Pero que jamás será aceptado. Menos aún, tratándose de Carlín, publicó