Fotos de Mica Viciconte alimentaron rumores de embarazo, pero luego mostró todo

Que tiene el deseo de ser mamá no está en tela de discusión. Así lo confirmó Mica Viciconte las últimas semanas cuando el rumor de un posible embarazo con Fabián Cubero empezaba a crecer. Sin embargo, la influencer y panelista se encargó de desmentirlo las veces que fueron necesarias argumentando que no era el momento ideal para traer un hijo al mundo. Pese a sus explicaciones, el tema volvió a sobrevolar durante su reciente escapada a la Costa Atlántica este último fin de semana.Mica y Cubero aprovecharon el feriado largo para viajar a Mar del Plata con amigos y aunque todo fue disfrute y relax, un detalle importante en los looks de Viciconte encendió las alarmas. La ex Combate, que es una fanática declarada del mar no se mostró prácticamente en traje de baño. Mientras sus amigas presumían de sus bikinis en la playa, Mica optó por lucir un vestido largo y amplio que tapaba completamente su silueta. Sus más de 2 millones de seguidores enseguida notaron este detalle, además de que al día siguiente se mostró con un buzo holgado, y llenaron de comentarios su última publicación titulada: "Un finde feliz en La feliz"."Todos en traje de baño y ella en vestido bien suelto", "Las amigas la abrazan con el amor de un baby en camino", "En todas tapada, y en la única que no está tapada, tiene cubierta la panza", "Todos le tocan la panza, está embarazada fuerte", dicen algunos de los comentarios que se multiplicaron con emojis de bebés y corazones.