Por qué Sol Pérez deberá pagarle 500.000 pesos a Mónica Farro

Mónica Farro visitó el piso del programa Confrontados y con el aval de su abogado Ignacio Trimarco anunció que hubo acuerdo económico en su conflicto con Sol Pérez.

Según el periodista "Tartu", la ex chica del clima le tuvo que dar 500.000 pesos a su "rival". También reveló que quien se habría encargado de abonar esa plata habría sido Guillermo Marín, productor de la obra que las chicas protagonizaron a comienzos de año.



"Hay un acuerdo. La cuestión está resuelta. No sé si Sol está enterada o no", afirmó Trimarco sin dar más detalles. El conflicto tuvo que ver con declaraciones cruzadas entre ambas tras una pelea que tuvieron mientras hacían temporada. En aquel momento, Sol dijo que Farro la amenazó con pegarle y algunas cositas más. La uruguaya no se quedó con eso y la llevó a la Justicia.



Mónica también aclaró que si le hubiera pedido disculpas o no lo hubiera expuesto públicamente "esto no hubiera ido a ningún lado".

Fuente: Pronto