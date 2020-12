Exfutbolista de la Selección quiso seducir a Sol Pérez: "Tenía familia y esposa"

"¿Cuál fue el futbolista al que rechazaste más veces?", indagó Florencia Peña en Flor de Equipo."Hay uno que siempre me mandaba regalos caros. Una vez me mandó un reloj Cartier, yo estaba en un programa de televisión y me los mandaba. Yo el Cartier no se lo devolví igual, ¡me lo quedé porque era un regalo!", se sinceró Sol Pérez.Para dar más detalles y que quienes escuchaban aten cabos, aclaró: "Jugó en la Selección y todo. No me gustaba, y aparte tenía familia. Subía las fotos con los nenes, la mujer. La mujer es divina, hermosa. Él subía la foto y me hablaba".Y agregó picante: "Hace poco me volvió a escribir, pero no le contesté".Para despistar un poco sobre la identidad del crack que la deseaba, Sol Pérez aseguró a carcajada limpia: "No sé de qué jugaba, no le seguía la carrera. Tremendo. Pobre la familia. Lo que no me gustaba era que tenía familia, él no era feo. Y después decimos que no hay códigos entre las mujeres. En ningún momento me habló de la mujer".