Marcelo Benedetto citó a un jerarca nazi y luego pidió disculpas

Marcelo Benedetto realizó su descargo después de haber citado una frase del jerarca nazi Hermann Göring, fundador de la Gestapo, en ESPN FC. El periodista fue frenado al aire por Alejandro Fantino y recibió el repudio total de los internautas.Un inesperado momento se vivió al aire en la señal ESPN este lunes por la noche, cuando el periodista Marcelo Benedetto citó al aire una frase de Hermann Göring, fundador de la Gestapo y el hombre más poderoso del Tercer Reich después de Adolf Hitler, a quien describió como "un escritor muy conocido".Más tarde, tras la explicación de Alejandro Fantino, quien lo cruzó luego de escuchar la cita, y el repudio total en las redes sociales, el periodista se disculpó a través de su cuenta de Twitter y se puso a disposición de la DAIA."Buenas noches a todos. Pido disculpas por mi grosero y desagradable error en la cita de hoy. Fue sin intención de herir a nadie. Tamaño error me sirve para mejorarme como periodista, y fundamentalmente como persona", expresó Benedetto, quien usó esa frase para hablar de fútbol.En otro posteo, continuó: "En las próximas horas me pondré en contacto con las autoridades de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) para expresarles mis disculpas por la desafortunada cita", cerró el periodista, quien también replicó su mensaje en su cuenta de Instagram."Escuchame... Hermann Göring, que es otro escritor, muy conocido", dijo Marcelo Benedetto. Y siguió: "Los vencedores siempre serán los jueces, y los derrotados, los acusados", leyó intentando chicanear a Oscar Ruggeri, quien minutos antes se había referido a la importancia de "ganar siempre".En el momento, el hecho pasó desapercibido para el resto del panel, conformado por Ruggeri, Mariano Closs y Diego Latorre, pero no para Fantino, conductor del envío, que se mostró sorprendido, lo recriminó al aire.Sin poder creer lo que acababa de escuchar, Alejandro Fantino frenó a Benedetto y le aclaró que lo que había mencionado no era a un conocido escrito sino "un ser nefasto, Göring es...". Interrumpiéndolo, Benedetto continuó: "Bueno, te digo los que van apareciendo".'Es un ser nefasto, desagradable, un lider del nazismo", explicó Fantino. Sin embargo, a pesar de haberlo escuchado, y muy lejos de la autocrítica, Benedetto siguió: "Bien, bueno, después te voy a dar otro más". "Buscaste esa frase, me hizo ruido. Es un ser deleznable, nefasto, absolutamente repudiable su pensamiento", dijo Alejandro. Aún así, Benedetto siguió como si nada: "Bien, bueno, yo traté de sacar... bueno, hay otra que es de Samuel Beckett, dramaturgo, novelista", cerró.

En 1945, Hermann Göring, considerado el oficial y dirigente nazi de mayor graduación que permanecía vivo, fue capturado y llevado ante la justicia en los Juicios de Núremberg. Fue condenado por crímenes contra la humanidad y conspiración de una guerra de agresión. Tras conocer la sentencia del tribunal, se suicidó en su celda el 15 de octubre de 1946 tomando una cápsula de cianuro.