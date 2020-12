Nati Jota en el ascensor: "En p... pero con barbijo y muñequera"

Nati Jota sigue llamando la atención de sus fanáticos. En esta ocasión optó por volcarse a su cuenta personal de Instagram, en la que tiene un total de 1,9 millones de seguidores, con el fin de compartir una foto en la que aparece posando dentro de un ascensor en bikini y barbijo."En pelotas pero con barbijo y muñequera como estilo de vida", escribió junto al contenido fotográfico.Hace algunos días la influencer salió a pedir disculpas luego de que se difundieran tuits racistas y discriminatorios. "En cualquiera de las notas que he hecho sobre mi carrera pueden ver que cuando yo arranqué en Twitter tenía 15 años y la moda era (usar) humor negro, que hoy en día no es soportable y súper cuestionable", dijo en un video.Y aclaró: "Yo tenía 15, era una estúpida. La sociedad era estúpida. Quizás era socialmente aceptado hacer esos chistes. Yo estaba en el colegio, supongo que se decían esas cosas. Celebro que hoy no sea así, que hoy sea digno de cancelar con el dedo".