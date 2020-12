Los Palmeras: "Tenemos que seguir cuidándonos"

La pandemia modificó las formas, pero la solidaridad y entrega hacia los demás no se detiene. Este año festejamos la solidaridad, la ayuda y la colaboración de todos, aportando su granito de arena desde su lugar.



Los Palmeras se sumaron a la edición 2020 de Ayudar Hace Bien y brindaron su mensaje de prevención, de seguir cuidándonos y ayudar también a los que nos rodean.



Marcos Camino, expresó a Elonce TV que "dentro de lo que se puede hacer hoy por los protocolos de covid19, hemos hecho mucho apoyo a la gente. Tratamos de colaborar porque todos estamos en una situación que no es la mejor. Estamos hace nueve meses sin trabajar".



"Nos contagiamos de covid19 todos los integrantes de la banda. Gracias a Dios salimos de ese trance sin ninguna dificultad grave. Algunos tuvieron síntomas pero más de ahí no pasó", dijo.



Contó que "hemos hecho tantas cosas y eso hace que siempre haya cosas nuevas, se nos ofrecen nuevos proyectos cuando pase la pandemia. Hoy estamos entre los grupos más escuchados del mundo. Seguimos trabajando, lo hicimos todo el año, buscamos las formas".