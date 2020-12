Ayudar Hace Bien: "Las jornadas solidarias nacen del corazón", dijo Morelo

Marcela Morelo le dijo Si a la solidaridad y se sumó a Ayudar Hace Bien 2020. Además, adelantó su próximo streaming "Tu mejor plan" su décimo álbum de estudio y segundo disco de su gran carrera en el que presenta covers de artistas de primer nivel.la artista.El disco tiene grandes éxitos de otros artistas "es un repertorio muy valioso para mí, porque antes de grabar mi primer disco, yo trabaje en los bares de Buenos Aires cantando estos temas. En la calle me hice muy fuerte sola, haciendo todos los trabajos, me vendí sola".En ese sentido, agregó que "fue una lucha muy oscura, porque lo persona pelea día a día con la oscuridad. Pelear por mis hijos fue oscuro porque me encontré con muchas injusticias, en la misma Justicia. Por eso esas jornadas solidarias que hacen ustedes y que en todo el mundo se realizan, nacen del corazón del propio ser humano"."Las luchas son personales, uniendo muchas individualidades que pelean por lo mismo. Teniendo amor, todo es posible", finalizó.