David Bolzoni: "Resistan un poco más, tengan confianza para salir de esto"

David Bolzoni es de Villa Carlos Paz, es uno de los fundadores y cantante del grupo Al Que Madruga (A.Q.M), que se hiciera famoso por interpretar versiones de grandes éxitos como Resistiré y Yo soy aquel, canciones para novelas de Telefé, dijo "Presente" este 8 de diciembre en "Ayudar Hace Bien".



"Es un placer participar de esta hermosa movida solidaria que vienen haciendo hace tantos años. Es un honor para mí, colaborar aunque sea desde el confinamiento, cuidándonos como lo dicen esta jornada solidaria y desde la música y el cariño", indicó a Elonce TV ,para comenzar, este artista.



La música y la solidaridad muchas veces van de la mano. El concepto de solidaridad también se inserta en la vida del artista. "A lo largo de mi carrera, he tenido la oportunidad siempre de encontrarme con los que yo llamo 'los súper héroes y las súper heroínas que siempre colaboran con una causa, con las personas que más lo necesita. Sumando sinergia se puede hacer llegar los mensajes más allá, a través de un evento, de una canción, un recital. He tenido la suerte de trabajar con muchos de ellos de haber hecho muchos shows solidarios, con muchas fundaciones del país; con algunas de ellas me involucré bastante y comencé a impulsar proyectos como el caso de 'Ellos tratan, Nosotros Podemos' que impulsé junto a la Fundación de Susana Trimarco, para la ayuda de las víctimas de trata de personas, con Cilsa, con organismos que nos dan la posibilidad de conectarnos con esa realidad que es la más real, y generar más que una acción, una acción que hace feliz a la persona que lo necesita", destacó.



"Resistiré", afirmó el cantante, "ha sido una canción que ha significado mucho en mi carrera y en mi vida. Llegó y me hizo recorrer el anís y otros países. Es una canción que la gente tomó como un himno de bandera y que yo era el vocero de esa canción, con la novela hace años atrás. Con esto de la pandemia tomó un nuevo significado, volvió a utilizarla como un himno de esperanza, de lucha y solidaridad". En este sentido acotó: "gracias a amigos y a todos los abuelos que participan de este proyecto hicimos esa hermosa versión que fue un poco, mi manera de hablarles a ellos".



El artista confió que esto surgió de "un abuelo que me escribió a través de las redes sociales donde me pedía que yo tenía que ser la voz de los adultos mayores, de los pacientes de riesgo. Yo venía pensando en mi abuelo que estuvo en la guerra y las nociones de libertad que siempre estuvieron en mi familia, decidí hacer esta versión para los abuelos" que fue acompañada por otros grandes artistas.



Dijo que quiere "agradecer a todas aquellas personas que han hecho que este año que para muchos pareció de pesadilla, pueda haber pasado lo menos nocivo posible. Ellos son los héroes, entiendo". Además, hizo extensivo su saludo a "todos aquellos que como yo y como todos, hemos atravesado momentos difíciles: les pido que resistan un poco más, que tengan paciencia, que tengan confianza para poder salir y salir bien. A pesar de tanta tragedia que estamos viviendo, aquellos que lo podemos contar, que todavía tenemos trabajo, libertad, salud, agradecer a Dios y a todos aquellos que han hecho posible que sigamos con fuerzas. Mi deseo enorme de salud, de libertad, de trabajo amor y solidaridad para estas fiestas". Elonce.com.