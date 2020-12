Las nuevas fotos de Sol Pérez: aclaró que "no tienen filtro" y explicó por qué

Desde el comienzo de su carrera, Sol Pérez cautivó con su belleza y por eso mismo ha recibido muchas críticas, sin embargo ella muestra muy orgullosa sus curvas.Este lunes feriado y de sol no dudó en compartir cómo pasó su tarde. Ante las altas temperaturas, la rubia se puso la bikini y disfruto del día. Además, posó muy sensual como bien lo sabe hacer.Compartió una sesión de fotos, donde se la ve luciendo una micro bikini de animal print y con el modelo tendencia de la temporada: una pequeña parte inferior y la parte superior invertida. Sol Pérez posó de frente, de costado y espaldas, apoyada a una pared con arbustos de fondo."Lunes y vos tipo. . . las fotos no tienen ningún filtro", aseveró antes de aclarar por qué no necesitá retoques: "Mi ph saca muy bien", escribió a modo de elogio a su novio, quien le tomó las postales.