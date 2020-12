Darío Barassi: "Engordé 30 kilos y eso me angustia"

Si bien está muy feliz por su conducción en "100 argentinos dicen", Darío Barassi contó también que un aspecto que su vida íntima lo está angustiando.



En diálogo con la revista Gente, el conductor reveló que subió de peso y que eso lo tiene mal. "Engordé 30 kilos y eso me angustia", sentenció. Además, le es muy difícil vestirse en la Argentina porque no consigue ropa canchera de su talla.



Eso sí, el conductor reconoció tener el privilegio de ser famoso. Este aspecto hace que a diferencia de los mortales logre vestirse con ropa canchera aunque no compre en tiendas tradicionales.



"Tengo el beneficio y la suerte de ser un tipo público; entonces, las marcas me acompañan y me ayudan mucho. Acomodan sus talles y me hacen muchas cosas a medida", relató.



Y se despidió remarcando que antes de ser conocido sufría mucho por no poder vestirse como le gustaba.



"Pero pre-Barassi, cuando era Darío Pacheco, era muy difícil vestirme. Es muy difícil vestirse en este país. Siempre que puedo saco este tema a la luz, porque creo que está buenísimo plantearse la Ley de Talles y demás", concluyó.

Fuente: Ciudad