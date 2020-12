El irónico comentario de Angie Balbiani sobre su amiga Pampita

La periodista Ángeles Balbiani estuvo como invitada el sábado por la noche al programa de Telefe, PH: Podemos Hablar. En el denominado "Punto de encuentro", uno de los segmentos más populares del ciclo, el conductor Andy Kusnetzoff le pasó en una pantalla una escena en la que se la podía ver actuando en la tira juvenil Rebelde Way junto a quien sería una de sus mejores amigas décadas más tarde, Carolina "Pampita" Ardohain."¡Actuación estelar de Pampita en Rebelde Way!", acotó Andy entre risas, y Angie no tardó en sumarse a los comentarios -realizados en tono jocoso- alusivos al trabajo como actriz de Ardohain. "No sé cómo no le dieron un Martín Fierro por esto", añadió Balbiani, quien aclaró que por entonces no era amiga de la conductora."La conocí cuando ella vendía ropa en un local, porque mi hermana era la mejor amiga de una compañera del local de ella. Después empecé a trabajar en Rebelde Way, Caro entró y la acompañé", relató Balbiani."Cuando más amigas nos hicimos fue cuando nacieron nuestros hijos. Bautista [Vicuña]tiene un mes más que Benjamín, mi hijo. Íbamos las dos a la misma plaza, a la misma clase de música, y armamos un vínculo que no se rompió más", detalló la periodista, quien en febrero de este año abandonó el programa de América, Intrusos. Sobre su salida se generaron muchas especulaciones, y en el ciclo Los ángeles de la mañana, una de sus panelistas, Yanina Latorre, contó que el motivo de la salida estaba relacionado, precisamente, con la amistad de Balbiani con Pampita.

"Hay muchas internas, celos y la contrataron por lo mismo que la echaron. La llamaron por ser amiga de Pampita Ardohain, para que contara cosas. Con ella esperaban meterse en el círculo de Pampita, porque sabemos que rinde, pero ella nunca contó nada. Angie nunca supo o no pudo separar la amistad del trabajo", señalaba Latorre. Consultada al respecto, Balbiani fue categórica."Me quedé sin un trabajo, pero conservo a una amiga. Con lo cual, hice buen negocio, ¿no? Yo necesito dormir tranquila y estar en paz con lo que hago. Entiendo lo que plantean. Pero es mi amiga y es Pampita, ¿qué iba a hacer? Me tengo que callar la boca. Prefiero que me contraten por ser la amiga de Pampita que por otras cosas. Cada uno tiene un mote por diferentes cosas y me parece mucho más digno ser 'amiga de' que otra cosa", manifestaba Angie a comienzos de año. Fuente: (LaNación).-