A pocos meses de su separación, Fabián Doman reveló que está otra vez en pareja

Hace algunos meses, Fabián Doman confirmó su separación de María Laura de Lillo, apenas un año después de haber pasado por el civil. Sin embargo, ahora el conductor de Intratables confirmó que se encuentra nuevamente en pareja.El periodista sorprendió a todos al aparecer en vivo con su anillo en el dedo anular. Más tarde, reveló que volvió a apostar por el vínculo con María Laura, según confirmó a Paparazzi.Esta noticia, en realidad, ya la había pronosticado Evelyn Von Brocke, quien estuvo casada durante más de 20 años con Doman. Cuando se enteró de la ruptura con De Lillo dijo: "Fabián me llamó hace tres semanas, tenemos mucha amistad. Somos amigos hoy. Nos consultamos las cosas de los chicos y en esa conversación me pidió un consejo con respecto a algo", comenzó la periodista."Ellos se llevan muy bien. Creo que tal vez pueden llegar a volver. Creo que Fabián tiene que negociar con su profesión y tal vez dedicarse un poco más a sus afectos", manifestó.Doman y De Lillo se conocieron en 2017 y, tras dos años juntos, quisieron darle un marco legal a su relación y pasaron por el Registro Civil de la calle Uruguay: aunque no se casaron, dejaron asentada su convivencia.Ella es madre de una adolescente de 15 años, mientras que Doman es padre de tres hijos -Federico, Cocó y Marc-, producto de su matrimonio con Von Brocke, de quien se divorció en 2013.