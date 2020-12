"El daño se lo hicieron a él", apuntó Rocío Oliva tras no despedirse de Maradona

Con el corazón aún dolido por la muerte de Diego Maradona, Rocío Oliva volvió a hablar de aquella noche en la que intentó despedir a su expareja y no pudo lograr darle su último adiós.Invitada a, la panelista devolcó sus sentimientos al aire: "Siento que verme era un deseo de Diego también. Por ahí digo algo que es duro, pero yo siento que no podía irse a descansar en paz hasta que yo fuera. Pero también me deja tranquila que, desde el lugar en el que esté, sabe que estuve desde las 3 hasta las 7 de la mañana parada en esa puerta intentando poder entrar. Esa es la Rocío que él conoce, la que no se da por vencida e insiste. Y él vio eso", aseguró.Además, Rocío remarcó lo que le pasó por el cuerpo cuando se enteró que iban a cerrar el cajón de Maradona a las 6 de la mañana: "Ahí me agarró una especie de desesperación, yo quería verlo con el cajón abierto para darle un beso y despedido"."En el camino le mando un mensaje a la hermana de Diego y le digo 'voy a despedir a tu hermano, ¿me das la dirección por favor?'. Antes le mando un mensaje a Claudia, me clavó el visto. Entendí el momento, pero no tuve muchas dudas, pensé que iba a entrar sinceramente", continuó.Por otro lado, dio a conocer la charla que tuvo con Claudia Villafañe una vez que arribó al lugar: "Cuando llego había muchos autos y todos pasaban, gente caminando también. Los periodistas me miraban, pasaban 10 minutos, 20, pregunto si había algún problema y me dicen 'estamos esperando que Claudia de la orden'. Le escribo, le pido por favor pasar. Nada, nada. La llamo y me dice 'yo no tengo nada que ver', me cortaba".Y añadió, a flor de piel: "Me bajo, le digo al de la puerta '¿qué pasa que no puedo entrar?. Necesito pasar, ¿con quién tengo que hablar?'. Ahí vienen los periodistas y me preguntan y cuento todo. Me llama Claudia y me dice 'no digas que soy yo porque no tengo nada que ver'. Me empezaron a decir que llamara a Guillermo Coppola, llamaba a todo el mundo. Y así hasta las 7 de la mañana. Después vino uno de seguridad para que vaya a hacer la fila como el resto de la gente. Yo hubiese hecho la fila, pero quería verlo con el cajón abierto".Tras escucharla, Luis Novaresio hizo la consulta obligada: "¿Te queda algún rencor con Claudia, Dalma y Gianinna?". A lo que la joven respondió: "No sé si esa es la palabra, creo que no tengo nada que ver con ellas desde el momento en que Diego murió. Pero como les dije el daño no me lo hicieron a mí sola, se lo hicieron al Diego también".