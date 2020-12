La novia de "Peque" Schwartzman muestra toda su belleza en fotos y video

El tenista Diego Schwartzman encontró el amor de la mano de una bellísima mujer: Euge De Martino, una modelo rubia y de penetrantes ojos verdes.Además de modelo, la joven es una importante influencer. En las redes sociales tiene muchos seguidores y no son pocas las marcas que la quieren tener en sus filas.Precisamente, desde que regresó de acompañar a su pareja de la gira que lo tuvo como protagonista hasta el torneo de maestros en Longres, De Martino ha realizado una serie de publicaciones en las que lució toda su belleza para realizar algunas promociones y también posteó un video frente al espejo al celebrar su retorno al país.para su novia Eugenia De MartinoDiego "Peque" Schwartzman y su novia Eugenia De Martino pasaron varios meses de gira por Europa y el tenista argentino le agradeció a su novia por haberlo acompañado durante todo este tiempo."Ella. Cualquier adjetivo que le quiera poner me va a quedar corto para agradecerle cada momento que pasamos juntos", escribió.El deportista y la modelo están juntos desde el año pasado y su relación comenzó vía mensaje, ya que estaban a la distancia. Desde entonces, ella lo acompaña en sus viajes de trabajo y acomoda el suyo también a los lugares y circunstancias, como lo hizo durante esta última gira de varios meses por el Viejo Continente.El tenista escribió sobre su novia: "Es todo lo que está bien y todo lo que me hace bien. Se bancó esta gira como nadie y nos queda la última aventura del año en Londres. Te amo para siempre. Hasta viejitos".