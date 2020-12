Escándalo por la tapa de Claudia Villafañe: Qué dijo la revista Caras

Tras la muerte de Diego Maradona, el 25 de noviembre, la revista Caras eligió para su última tapa a Claudia Villafañe, la mujer que compartió varios años junto al astro mundial y que además tuvo dos hijas con él. "Quiero que mis nietos lo recuerden como el Babu", fue el supuesto textual de la empresaria que eligieron para titular, y su familia no tardó en poner el grito en el cielo. Dalma Maradona explotó en Twitter y aclaró que su madre jamás le dio una entrevista al semanario, por lo que sus declaraciones habían sido inventadas."¡Otra de las tantas jugadas asquerosas de la revista Caras! ¡Hacen una tapa con mi mamá cuando ella jamás habló y menos les dio una nota! ¿Qué pasa con las notas inventadas? ¡Un poquito de respeto!", disparó indignada. Horas después del escándalo y ante la gran repercusión que tuvo en las redes sociales, desde Caras dieron su versión, y se mostraron convencidos de que el trabajo no tiene falacias.Y agregó: "Claudia de manera respetuosa me escribió a mi WhatsApp que no lo definiría de esa manera porque no era su vocabulario. Frente a mi insistencia, definió al recuerdo de Diego como abuelo como El Babu. (Una expresión que desconocía pero me llenó de emoción y ternura). Eso es todo. Se utilizó una foto de archivo para sostener una nota que está escrita con cariño, respeto, honrando la memoria de Diego y su fortaleza como mujer, madre y abuela. Jamás desde la dirección de la Revista Caras hubo una intención que no fuera ser respetuosa a la memoria de Diego y a la de su familia, especialmente a Claudia, con quien me unió siempre una empatía que trascendió lo meramente periodístico".