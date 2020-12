Elonce TV transmitirá el IV Festival Cultural del Chamamé desde Brasil

Integración regional

Con presencia correntina, entrerriana y chaqueña comenzó ayer la cuarta edición del Festival Cultural do Chamamé de Mato Grosso do Sul. La fiesta, con sede en Campo Grande (Brasil), continuará hasta el 6 de diciembre y por primera vez, se realiza en formato virtual.La mayoría de los artistas argentinos provienen de la provincia de Corrientes, a excepción de uno oriundo de Buenos Aires. También participarán conjuntos de la localidad chaqueña de Villa Ángela, y de Entre Ríos.Los de Imaguaré, Mario y Chogoli Bofill, Diego Gutiérrez, Amadeo Campos Trio, Sergio Cabrera y Agustín Monzón, Alejandra Sosa, Amandayé, Ángel Piciochi, Grupo Avareko, el grupo de ballet folclórico Las 7 Corrientes, César Frette, Cindy Ávalos Alcaraz, conjunto San Antonio, Edgar Barrios, Federico Maceri y su grupo, Fuelles Correntinos, Grupo Iberá, La Pilarcita, Las Guitarras de Curuzú, Las Hermanas Vera, Los Amarilla, Los Caminantes del Chamamé, Oremba'e Grupo, Santiago Meza Urquídez, Taragüi Coé, José Martín Rodríguez, Vicky Sánchez, la princesita del chamamé y Candela Wiedmann.También participarán del evento Pajarito Silvestri, Francisco Cuestas, Padularrosa Romero y Terruñeros (Entre Ríos), y Luna Vallista Folklore y Abel Tele Miranda y Grupo Arraigo (Villa Ángela, Chaco). De la provincia de Buenos Aires participará Santhyago Ríos.Además de los artistas argentinos, este evento internacional convoca artistas paraguayos. En el evento, los tres países hermanos compartirán su pasión por el chamamé y mostrarán su talento al mundo.En el marco del Festival Cultural do Chamamé, todos los años se reúnen en la llamada capital brasilera del chamamé músicos, bailarines, artesanos y quienes gustan de la música de la región guaraní (chamamé, polca, guarania). Son jornadas que amalgaman los idiomas y surge como universal la voz única de un sentido sapucay, borrando las fronteras.Es un festival de integración principalmente de tres naciones: Argentina, Paraguay y Brasil, donde se puede vivenciar toda la cultura de la amplia región del Guarán, con la música como principal protagonista, la danza, las artesanías, las vestimentas, los idiomas, la fe y la religiosidad.