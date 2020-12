Marcela Kloosterboer se fue de vacaciones y disfruta junto a su familia

Marcela Kloosterboer decidió tomarse vacaciones y de paso, hacer una visita familiar. Por eso, la mamá de Otto y Juana armó las valijas y se fue con su familia a Miami, donde vive su papá, a pesar de la pandemia de coronavirus."¡Reencuentro!", publicó la actriz junto a una postal familiar, donde sus pequeños hijos se encuentran en una hamaca con su papá y su abuelo.Su hija Juana está disfrutando muchísimo de las paradisíacas vacaciones y le reveló a su mamá que ama el mar. "Mamá comprendí que amo el mar", escribió Marcela, junto a una foto con la amante de las olas.Además, a través de sus publicaciones de Instagram, la actriz se mostró muy relajada en medio de la pandemia. Pudo disfrutar de la playa de noche y unos atardeceres imperdibles.Hace unos días, Marcela compartió su postura frente al coronavirus y la llegada de una vacuna, que permita el regreso de la normalidad pre-covid. "Yo la verdad que no me la daría en un principio. No sé, no me da confianza algo tan nuevo que no tiene los años posteriores. Mi posición es esa, si no es obligatoria no me daría la vacuna", sostuvo Kloosterboer.