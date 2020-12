Claudia Villafañe quiere que sus nietos recuerden a Maradona "como El Babu"

Foto: Claudia Villafañe Crédito: Revista Caras

Es una de las voces que se esperaba escuchar en medio de la conmoción que generó la noticia sobre la muerte de Diego Maradona, quien murió el pasado 25 de noviembre. Claudia Villafañe dejó solo una frase sobre la partida del papá de sus hijas Dalma y Gianinna en una profunda nota.



"Quiero que mis nietos lo recuerden como El Babu", fue la declaración que la revista Caras eligió para titular la última edición de su tapa que tiene a Claudia como figura principal. No obstante, la nota se dedica a repasar la vida de ella, puesto que la ex mujer del Diez explicó que por ahora no va a dar una entrevista, ya que atraviesa un momento de inmenso dolor.



"Valiente contenedora, la exmujer de Diego Maradona y una de las revelaciones de MasterChef Celebrity atraviesa su duelo junto a sus hijas Dalma y Gianinna y sus dos pequeños herederos: Benjamín (fruto de la relación de la menor con el Kun Agüero) y Roma, (la beba de Dalma y Andrés Caldarelli)", agregó el semanario.



El último lunes, la empresaria volvió a grabar el reality de Telefe tras el golpe. En una de las últimas emisiones, también se vieron las imágenes de Claudia compitiendo en el programa, además de los posteos que compartió desde su cuenta de Instagram sobre su participación.