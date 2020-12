Hallaron muerta y desnuda al costado de una ruta a reconocida influencer

El cuerpo desnudo y sin vida de Alexis Sharkey fue encontrado este fin de semana, confirmaron el Departamento de Policía de Houston, Texas, y la familia de la influencer, quien se encontraba desaparecida desde el 26 de noviembre.



La joven de 26 años de edad había desaparecido desde el día de Acción de Gracias, después de irse de la casa que compartía con su marido, Tom, Sharky, de 49 años, tras una discusión, pero nunca volvió, contó su familia..



Su desconsolada madre Stacey Clark Robinault, que había llevado a cabo una campaña con el pedido de la colaboración ciudadana para encontrarla, anunció en Facebook que su hija, una conocida instagramer, había sido encontrada muerta. "Con el corazón completamente roto Mike y yo queremos hacerles saber que el cuerpo de Lexi ha sido encontrado", escribió la mujer, cuya última comunicación con su hija fue el miércoles 25, cuando hablaron de los planes para Navidad.



"No podemos empezar a agradecerles a todos su amor y las amables palabras que le han dirigido a nuestra familia. Por favor, dennos este tiempo para llorar esta increíble pérdida a nuestra familia y a este mundo. Te echaremos de menos, amor", cerró el breve comunicado.



De acuerdo al medio local ABC13, un empleado de obras públicas de la ciudad de Houston encontró el cuerpo desnudo de una mujer en la autopista Katy, un tramo de carretera en el noroeste de Houston, situado a menos de 5 kilómetros de su casa, a las 8 de la mañana del sábado, tras haber visto sus pies bajo unos arbustos mientras pasaba en coche. 24 horas antes, unos trabajadores de la zona la vieron por última vez caminando sola por la calle.



Los investigadores aún no han revelado la causa de la muerte; sin embargo, dijeron que su cuerpo no presentaba ningún signo evidente de lesión. No han indicado si creen que la muerte fue un accidente o un asesinato. El cuerpo de la influencer aún está pendiente de una autopsia por parte del Instituto de Ciencias Forenses del Condado de Harris.



Alexis Sharkey, que se había convertido en influencer en Instagram, donde solía publicar imágenes y vídeos con su marido, recientemente había solicitado el divorcio después de un año casados y de empezar a tener problemas conyugales, según reveló una de sus amigas.



Después de 12 horas sin noticias sobre la joven, fue Tom Sharpey el que dio el aviso a las autoridades y la familia de Alexis, contó la madre de la joven, quien recibió su llamado. "Ahí es cuando, por supuesto, cualquier padre entra en modo de pánico total, y lo hemos estado desde entonces", dijo la mujer.



De momento no han trascendido más datos, aunque la policía asegura que "hay una investigación en curso". La madre de Alexis ha insistido en que la muerte de su hija no fue un accidente, ni fue autoinfligida.



"La forma en que fue encontrada... mi hija nunca se haría eso a sí misma", dijo Robinault a Click2Houston. "Eso ni siquiera tiene sentido. Es un juego absolutamente sucio. No hay nada en mí que sugiera que esto fue un accidente. Y no hay nada en mí que sugiera algo más, aparte de que esto le fue hecho a ella. Cuando sabes que fue hecho a propósito, lo tomas un grado más profundo, en tu dolor e incluso en la resolución", agregó.



El médico forense aún no ha determinado la causa de la muerte.



Sharkey y Tom vivían en el noroeste de Houston, donde se había mudado en enero, poco después de su casamiento. Alexis era una persona muy familiar y le gustaba viajar, se había graduado en la universidad en una especialidad en biología y su vida como influencer estaba en crecimiento debido a los posteos sobre el cuidado de la piel y el pelo que realizaba.

