Mirtha Legrand confirmó cuándo volverá a su programa y quién será la invitada

Mirtha Legrand confirmó que el 19 de diciembre vuelve a la mesaza. El secreto, bien guardado, fue confirmado por la Chiqui a cuando fue citada para la fotografía de la tapa de la revista.



"El sábado 19 de diciembre voy a hacer un programa con Juanita, las dos juntas", anunció Legrand en medio del shooting que se realizó en el Museo Nacional de Arte Decorativo. Así, en el lugar donde este año están siendo retratados, de forma individual, los personajes que formarán parte de la icónica tapa del 2020, la abuela de Viale sostuvo que tiene "muchas ganas de hacer televisión".



Además, hizo hincapié no sólo en lo mucho que extraña "trabajar" sino también en lo que añora el contacto con el público: "Extraño a la gente también, la extraño porque siempre me saluda, es muy cariñosa y me manda besos. Tengo los dedos mochos de tanto WhatsApp", sostuvo Mirtha.