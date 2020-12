MasterChef Celebrity: el desafortunado error del programa con Claudia Villafañe

El regreso del Mono ? Bichis VS Bichas ? y un desafío bien argento: el chori ??? Mirá un nuevo programa de #MasterChefArgentina ? https://t.co/vS1YCybBnb — MasterChef Argentina (@MasterChefAR) December 1, 2020

Desde su inicio quedó implícito que MasterChef Celebrity se graba con semanas de anticipación a su salida al aire. Así, pudo atravesar la ausencia por contraer Covid-19 del Polaco, de Vicky Xipolitakis y de Germán Martitegui, sin que generara un perjuicio en cuanto al desarrollo del programa.Algo parecido pasó con Claudia Villafañe, porque desde la muerte de Diego Maradona el pasado 25 de noviembre, se supo que la participante optó por no ir, con anuencia de la producción que respetó su duelo.Incluso, la emisión del día que falleció Diego comenzó con un mensaje a modo de pésame de Santiago del Moro, grabado minutos antes de la salida al aire del programa, para después continuar con la transmisión habitual.De todos modos y para evitar malos entendidos, en la gala del lunes último acompañó la entrada de Claudia una aclaración "Este programa fue grabado con anterioridad". Lástima que la precaución no continuó una vez desarrollado el envío."Claudia, cómo estás. ¿Cómo la has pasado? ¿Bien? ¿Con ganas de volver?", le preguntó Santiago del Moro a Villafañe, recién acomodada en su estación de trabajo. "Sí muy bien, con ganas de volver, se extrañaba", contestó ella con una sonrisa.Y es que conductor y concursante se referían al regreso del grupo después de una semana de descanso en la que se realizó un repechaje con aquellos que habían sido eliminados del concurso.El problema fue que en el contexto el diálogo adquirió otro significado y quedó totalmente fuera de lugar. Y la pregunta es: si hubo tanto cuidado en agregar la aclaración al principio: ¿No hubiera sido mejor cortar en edición ese segmento que no aportaba nada a la noche? Un error involuntario que dejó sobrevolando un halo de tristeza. (La Nación)