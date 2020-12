Revuelo por supuesta foto de Marcelo Tinelli y Diego Maradona: ¿Es "robada"?

En medio de los homenajes a Diego Maradona tras su fallecimiento, Marcelo Tinelli compartió una foto del pasado donde aparece jugando contra El Diez en 1973. Sin embargo, apareció el protagonista real de la imagen y lo cruzó furioso en la red. En las últimas horas, el conductor se refirió al tema y sorprendió con su respuesta."Parque Chacabuco. Año 1973. Yo jugaba en San Telmo. Me dijeron que en Los Cebollitas (Argentinos Juniors) había uno que le decían Pelusa y jugaba muy bien. Se quedaron cortos. Hasta siempre Diego", escribió Marcelo Tinelli en un posteo que publicó este domingo por la tarde.Inmediatamente los mensajes celebrando aquel encuentro en la cancha cuando "El Cabezón" y "El Diez" eran unos niños empezaron a multiplicarse. "Tremenda foto!", "Fotón!", "Qué momento maravilloso", "Muy buena foto, no la había visto nunca", Increíble que ese seas vos Marcelo! Que fotaza y que privilegio. Te tocó disfrutarlo toda la vida en todos los ámbitos", fueron algunas respuestas que se leyeron en la publicación.Sin embargo, de pronto, apareció un usuario que lo acusó de apropiarse de su recuerdo. "Ese no sos vos. SOY YO. No me robes ese recuerdo. Año 1973. Revista El Gráfico. Título de la nota "'Esos pibes la rompen"', obvio que no por mí", lo cruzó Omarete60, quien anteriormente había subido la misma postal en su propia cuenta de Instagram.Una usuaria de Twitter, Karina Micieli, llevó el tema a esa red: "Tinelli le roba la foto a mi amigo Omar con Maradona. Una vergüenza", denunció junto a las capturas de ambas publicaciones. Y la red explotó con una lluvia de mensajes contra Tinelli y memes, burlándose del conductor de ShowMatch y productor del Cantando 2020.A pesar de que el escándalo estaba a pleno y su nombre se convirtió en trendind topic, la cabeza de LaFlia no acusó recibo. Esto hizo que Omar -cuyo primer mensaje parece haber sido borrado- volviera al post de Tinelli para dejar un nuevo mensaje, esta vez, respondiéndole a Pablo "Chato" Prada, quien le había puesto "que maravilloso momento"."Chato, decile a tu amigo que no robe. Esa es mía. Ese recuerdo es mío. El de la foto no es él. SOY YO. Jugaba en Huracán y la revista El Gráfico hizo una nota a Los Cebollitas con el título 'Esos pibes la rompen'. Año 1973. Y salió esa foto y otra más donde lo estoy 'marcando' jajajaja. Que no se haga el distraído tu amigo. Tiene mil fotos con él y pone la que está conmigo. Vergüenza me da. Abrazo grande Chato. Espero que le hagas llegar este comentario", le escribió Omar.Al parecer, ese último comentario sí le llegó a Marcelo, pues este lunes, se pudo ver la publicación editada de su posteo donde agrega: "Ese partido lo perdimos 3/1 y fue mi primer encuentro con Diego", sumó Tinelli a su publicación original.Y continuó: "Esta foto me la mandó mi amigo el Chino Báez, que jugaba conmigo, y me decía que era yo. Yo sentí lo mismo", manifestó el presentador de televisión, presidente de San Lorenzo y actual presidente de la Liga Profesional, de 60 años de edad.Por último, Marcelo Tinelli admitió que el que aparece en la foto retro, no es él. "Hoy aparece alguien que dice que está foto era él. Que lío por Dios jajaja. Si era otro, seguro mis amigos de San Telmo y yo nos equivocamos al verla"."Pero siempre recordaremos ese partido que jugamos, ese final entre algunas piñas, y esos dos grandes encuentros contra los Cebollitas de Francisco Cornejo. El del 73 que perdimos por 2 y el del 74 en cancha de Racing, donde nos bailaron y nos comimos 7, con una genial actuación por TV de Dieguito. Hasta siempre Diego", concluyó dando algunos datos de un encuentro real que habría tenido en aquella época con quien llegó a ser el futbolista más importante de la historia, que falleció el 25 de noviembre de un paro cardiorespiratorio.