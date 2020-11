Lío Pecoraro, pleno de felicidad: "Lo mío ya está decretado, ganado y sanado"

Desde que el 14 de octubre pasado el periodista Lío Pecoraro anunció que le habían diagnosticado leucemia, decretó que iba a salir adelante. Después de una serie de complicaciones, que llevaron a internarlo en terapia intensiva, empezó a mejorar y el periodista pudo volver a su casa.Y desde allí publicó un video: "Hola a todos, tengo una buena noticia para compartir con todos ustedes: estoy en mi casa y estoy muy feliz, porque terminamos la primera etapa de tratamiento", contó el periodista con una sonrisa.Pecoraro contó detalladamente el tratamiento que lleva adelante en el Hospital de Clínicas, y las buenas noticias que recibió luego de que le realizaran una pulsión de médula. "El resultado fue que la enfermedad mínima residual es negativa, no existe, mi médula está sana y empezó a generar glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas totalmente sanos", celebró, y agradeció el cariño que el público le manifestó de maneras diversas. "A cada uno de los que oró por mí, pensó por mí y escribió en mis redes sociales", enumeró.Los agradecimientos se extendieron a los profesionales de salud que lo atendieron en el Hospital de Clínicas, "un personal que entrega todo lo que tiene de su ser para salvar vidas". También se acordó de los afectos más cercanos: "Mi familia, amigos y a mi gran compañero Fernando Piaggio que desde el día uno está acompañándome en este proceso".Conmovido y agradecido por la repercusión de su internación, el periodista se hizo un lugar para generar conciencia. "Me puse muy contento cuando salí de terapia y me enteré que fue tanta gente a donar sangre, y eso es muy valorable, porque puede salvar vidas. Y para despedirse, se refirió a su lema, pero esta vez recargado. "Lo mío ya está decretado, ganado y sanado, y a partir de ahora, disfrutado".