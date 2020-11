Joaquín Padularrosa pisa firme el camino chamamecero y cantó en vivo en ElonceTV

El grupo musical chamamecero Padularrosa Romero de Victoria cumplió sus primeros diez años de música del Litoral.Joaquín, uno de sus integrantes dialogó en el programay habló sobre la formación del grupo y sus próximos proyectos. Además, cantó en vivo sus éxitos y temas inéditos."El año pasado queríamos ganas de hacer dos recitales por los 10 años, uno en Victoria y otro en Santa Fe. Este año con la pandemia, nos vimos obligados a realizar un show por streaming, ya que no íbamos a poder estar con la gente de manera presencial", expresó ael artista."Estábamos muy nerviosos y ansiosos, porque nosotros estamos acostumbrados a tener un ida y vuelta con el público, ellos bailaban y pedían temas. Fue muy difícil porque no sabíamos que pasaba detrás de la pantalla", dijo.Sobre el inicio del grupo musical, Joaquín comentó que "con Marcelo habíamos tenido algunas reuniones informales y vimos que congeniamos en lo que era el chámame. Si bien hay una marcada diferencia de edad, gracias a Dios pudimos llegar a todos los escenarios chamameceros a los que queríamos llegar".Al respecto de su próximo disco, el artista dijo que "estamos preparando un nuevo trabajo discográfico que va a contar con 15 temas de nuestra autoría. Empezamos a grabarlo antes de la pandemia y creemos que para febrero del 2021 lo queremos tener terminado".El dúo chamamecero, participará del Festival Cultural do Chamamé de Mato Grosso do Sul el próximo 4 de diciembre.